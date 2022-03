La conmovedora propuesta de Jésica Cirio a días de la muerte de Gerardo Rozín

Para que nadie se olvide de él y todo lo que hizo en los últimos años en la televisión, Jésica propuso: "Este estudio tendría que tener tu nombre. Like para que el estudio se llame Gerardo Rozin".

Cirio sumó a la votación de la gente para poder presentar seguramente luego en el canal y poder rendirle ese tan sentido homenaje.

cirio.jpg El pedido de homenaje de Jésica Cirio a Rozín

Jésica Cirio sobre la muerte de Gerardo Rozín: "Nunca creí que fuera a pasar..."

La muerte de Gerardo Rozín sorprendió a muchos en la noche de este viernes 11 de marzo cuando su cuerpo dijo basta, tras una batalla de 2 años que libraba contra una dura enfermedad. Pero lo cierto es que su entorno íntimo y sus compañeros de trabajo sabían perfectamente del estado de salud del querido periodista, productor y conductor, pero siempre guardaron silencio tal como él lo deseaba.

Y la modelo Jésica Cirio, que fue su última compañera televisiva en la conducción de La peña de Morfi (Telefe) respetó su decisión en todo momento, pero hace minutos se expresó a través de las redes sociales para darle su último adiós. "Tengo el corazón roto… En nuestros últimos encuentros, con todo lo que vos estabas viviendo, igual te tomaste el tiempo de prepararnos para esto. Nunca creí que fuera a pasar, uno siempre tiene esa gota de esperanza… " fueron sus primeras palabras junto a varias postales juntos.

Al tiempo que destacó todo lo que el rosarino le enseñó en materia televisiva: "Me consuela saber que te fuiste en paz y que no me quedan más que palabras de agradecimiento hacia vos por todas esas charlas y consejos que voy a guardar para siempre en mi memoria… una persona que me abrió las puertas a un programa mágico y maravilloso, un grande de la televisión, el que más hizo por la música y se fue demasiado rápido".

Además agregó "Me enseñaste que se puede hacer programas con el corazón! Tan talentoso, profesional y con un sentido común como pocos, marcaste un antes y un después en la televisión y ya nada va a ser lo mismo sin vos… Gracias por confiar en mi, gracias por enseñarme tanto!".

Y finalmente Jésica Cirio se despidió de su amigo Gerardo Rozín con palabras repletas de amor: "Siempre fuiste simplemente vos: un rosarino fanático de la televisión, que amaba su trabajo, su familia, Fontanarrosa y a su amado rosario central Por siempre en mi corazón te voy a extrañar mucho, cada día. Y lo difícil que va a ser que se prendan las cámaras y vos no estés al lado mío, no lo puedo explicar. Hasta siempre Gerar".