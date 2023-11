La crucial señal que recibió Cris Morena de Romina Yan en la producción del spin-off de Floricienta

"Margarita" se presenta como una narrativa independiente derivada de la exitosa telenovela "Floricienta", pero se centra en la vida de Margarita, la hija de Cris Morena, quien vive fuera del reino de Krikoragán y se ve inmersa en una travesía de autodescubrimiento mientras enfrenta desafíos del mundo real. Morena describe esta nueva historia como "un cuento de hadas moderno que llega para demostrar que los sueños se cumplen, solo si volvemos a creer".

La génesis de este spin-off se remonta a un momento significativo durante la cuarentena por la pandemia, cuando la idea surgió repentinamente en la mente de Morena mientras transitaba ese período junto a su hijo, experimentando ambos los efectos del COVID-19. "Fue algo que apareció en la pandemia, junto con mi hijo tuvimos Covid. Se me ocurrió una idea y le empecé a contar... A mí cuando me brota tengo que empezar a hacerla, a pesar de que no tengo contrato con nadie. Empiezo las canciones y me arriesgo", compartió en diálogo exclusivo con CARAS.

Durante el tiempo de aislamiento, la productora no solo desarrolló la idea de la serie, sino que también compuso las cuarenta canciones que formarán parte de este proyecto, confirmando que "Margarita" será una comedia musical. Morena, reconocida por sus éxitos internacionales, ha trabajado durante años con productoras extranjeras interesadas en adaptar sus creaciones a diversos países, siendo Israel uno de ellos.

En los primeros compases de la producción de "Margarita", Morena se reunió con ejecutivos internacionales para presentar y comercializar la idea. En medio de la intensidad por los trámites y los diferentes idiomas, la productora recibió una señal que interpretó como un mensaje de su hija Romina Yan.

"Estaba presentando la serie en una reunión con ejecutivos de otros países, un israelí y un turco, hablando todos idiomas distintos. En un momento me voy al baño y cuando me voy a lavar las manos veo este anillo que tiene una paloma de la paz y una margarita. Me pasan de esas todo el tiempo", reveló mientras mostraba el anillo. "Yo siento que Romina pasó por ahí y dijo ´Dale, mamá. Hoy lo cerrás´", agregó.

La joya, con un diseño triangular de puntas circulares similar a un corazón, ostenta una paloma en el centro rodeada por pequeñas margaritas. Morena añadió que esa misma noche, durante una cena, le sirvieron una botella de vino con el nombre de Margarita y la etiqueta adornada con siluetas de la flor. "Por supuesto que me lo llevé", concluyó.

La pérdida de Romina representó el momento más desgarrador en la vida de Cris Morena. Durante años, se ha cuestionado el "¿Para qué?" tras ese golpe devastador. Ahora, "Margarita" no solo es la continuación de una historia exitosa a nivel internacional, sino también un proyecto que lleva consigo la esencia y el recuerdo imborrable de su hija, Romina Yan.