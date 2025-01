La desafortunada actitud de la exnovia de Valentino López contra Wanda Nara: qué dijo de China Suárez

Julieta, quien mantuvo una relación de meses con Valentino, compartió en su cuenta de TikTok un video que generó revuelo.

La publicación, originalmente subida por otra usuaria, decía en el mensaje: “Nunca me harán odiarte, China Suárez”, junto a la canción “Reina gitana”, interpretada por la actriz en su etapa en Casi Ángeles.

Este gesto fue interpretado como un apoyo público a la China Suárez, quien estuvo en el centro de la polémica por su relación con Icardi.

Recordemos que el vínculo entre Julieta y la familia de Wanda era cercano. En varias ocasiones, Wanda Nara compartió fotos de momentos cómplices entre Julieta, Valentino y otros miembros del clan.

Novia Valentino López

Novia Valentino López 2

El filoso posteo de Wanda Nara dedicado a Mauro Icardi que no le gustará a la China Suárez

La novela del verano entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi sigue dando que hablar a diario. La actriz y el futbolista blanquearon el romance y desde ese entonces se muestran inseparables.

Desde su cuenta en Instagram, en tanto, Wanda Nara lanzó un particular posteo que llamó la atención por la musicalización que eligió para ese momento.

En las imágenes se la puede ver haciendo actividad física en su casa con uno de sus hijos, Valentino, y optó por subir el video al ritmo de la canción Ojos verdes de Nicki Nicole.

"En familia todo es mejor", expresó la mediática en la imagen junto a su hijo tirando algunos golpes de boxeo con los guantes junto al emoji de un corazón.

Y la parte del tema que eligió Wanda para reflejar ese momento contendría una filosa indirecta para su ex marido, Mauro Icardi, quien está a full con la China Suárez.

“Yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui. ¿A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas? Sé que estás con otra, pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di”, se escucha en el posteo, que muchos seguidores tomaron como un mensaje encubierto al futbolista.