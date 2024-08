La descomunal cifra que debe pagar Wanda Nara por el colegio de sus hijas sin la ayuda de Mauro Icardi

Así las cosas, si bien Wanda tiene sus propios ingresos provenientes de la venta de su línea de cosméticos y ropa interior, así como también de su contrato con Telefe, lo cierto es que la morocha tiene un importante gasto extra, del que siempre se había hecho cargo Icardi.

Se trata del pago del colegio al que asisten en Argentina Francesca e Isabella, que tiene una cuota en dólares estadounidenses, que oscila entre los 2 y los 5 millones de pesos según el precio del dólar y que se paga semestral o anualmente.

Claro que no es un colegio cualquiera. Es la Asociación Lincoln School, situada en La Lucila, en la zona norte de Buenos Aires, el mismo colegio al que asiste Matilda, la hija de Luciana Salazar, la única institución con régimen y programa educativo de Estados Unidos.

De esta manera, teniendo presente estos valores y la decisión de Icardi de dejar de hacerse cargo de sus hijas, Wanda deberá afrontar un pago de entre 10 y 20 millones de pesos por la educación de sus hijas, si pretende que continúen cursando la escuela primaria en esa institución.

La venganza macabra de Mauro Icardi contra Wanda Nara que puso en riesgo a sus hijas

Mucho se habló de la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Pocos creían en la ruptura de la pareja, pero lo cierto es que la conductora avanza para concretar la disolución de su relación con el crack del fútbol.

En Socios del espectáculo (El Trece) comentaron que desde el entorno de la conductora aseguraron que ella “está en otra”, mientras que del lado del jugador afirman que “está alejado de Wanda Nara y está feliz”.

Además, en el programa de El Trece indicaron que la mediática, desde que volvió a Buenos Aires, “está entrenando mucho porque tiene un personal que se llama Ramiro”, con quien “hubo charlas calientes o histeriqueando”, y esto habría provocado la furia de Icardi.

A modo de venganza, el jugador le había cortado las tarjetas a la madre de sus hijas.

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, habló en Socios del espectáculo y confirmó este dato: “A veces los maridos, cuando quieren- en general- recuperar una mujer, lo primero que utiliza es la presión económica. Y parte de presionarte económicamente es decirte: ‘Te dejo sin víveres’”.

Esta decisión de Mauro para perjudicar a la mediática causó preocupación por las nenas ya que ella se estaría haciendo cargo de todos los gastos.

“Todos los días me llama y me dice: ‘Ana, me cortó la tarjeta y hay que mantener a dos criaturas’. Así que nada, trato de interceder para que eso se resuelva lo mejor posible”, agregó la abogada. De todos modos, fue cautelosa y sumó: “Esperemos que la restaure en cualquier momento”.