La foto y profundo mensaje de Juanita Tinelli por Paula Robles ante las críticas: "Hay temas que..."

"En cambio Marcelo es un caballero, me contestó siempre. Ambos queremos que nuestros hijos estén bien pero Paula es nada, una hippie con Osde”, agregaba la mujer indignada con la postura tomada por la madre de la joven.

Embed

Desde su cuenta en Instagram, Juanita Tinelli compartió un claro mensaje en apoyo a Paula Robles y también pidió prudencia cuando se tocan ciertos temas en los medios.

"La salud mental no es material de entretenimiento, ni de chimento, ni de diagnóstico público. No se puede hablar de la salud emocional de una persona con tanta liviandad, con tanta impunidad y con tanta crueldad, como si detrás no hubiera una vida real", comenzó su posteo la joven.

"Opinar no habilita a inventar. Tener un micrófono, una cuenta o una cámara no convierte a nadie en profesional de la salud mental", aseguró.

"Y diagnosticar, insinuar o instalar versiones sobre el estado emocional de alguien sin conocimiento, sin autoridad y sin responsabilidad es violencia", continuó su opinión.

En ese sentido, remarcó: "No voy a discutir mi vida ni la de mi mamá en el terreno de la agresión. Pero sí voy a marcar este límite con absoluta claridad: basta de usar la salud mental como arma para humillar, ensuciar o destruir a una persona públicamente".

"Hay temas que exigen respeto, cuidado y humanidad. Quien no puede hablar desde ahí, debería guardar silencio. Mas humanidad y amor por favor. Te amo mamá", cerró Juanita Tinelli.

juanita tinelli posteo banca a paula robles

La extraña actitud de Juanita Tinelli con la prensa en medio del conflicto con su ex

Juanita Tinelli habló con Desayuno Americano y dejó más dudas que certezas sobre lo ocurrido hace una semana atrás con su ex pareja en un boliche que terminó en escándalo y acta policial por una supuesta agresión.

La hija del conductor salió por un momento del bajo perfil y silencio mediático y fue a ver un espectáculo teatral, donde sabía que inevitablemente se encontraría con la prensa.

En este contexto, frente a las cámaras de Desayuno Americano (América Tv) y otros medios, Juanita Tinelli se enfrentó a las consultas que muchos se hacen desde hace varios días: cómo está la relación con sus padres y las picantes declaraciones de su ex suegra contra Paula Robles.

"Chicos, hay cosas más importantes para informar", atinó a decir tranquila mientras caminaba bajo la lluvia en busca de su auto. Y aclaró sobre la tensión con su ex en la discoteca: "Yo no denuncié nada".

Ante las repreguntas periodísticas sobre cómo quedó la relación entre las familias y le recordaron las explosivas declaraciones de la madre de Bautista sobre Robles, Juanita disparó picante y concreta"que siga vendiendo electrodomésticos".