Durísima reacción de Marcela Tauro ante el posible homenaje a Jorge Rial en los premios Martín Fierro 2023

“Esta idea nació en una reunión, cuyos nombres de los integrantes no voy a revelar. Si hablan con Luis Ventura, él es el primero que está de acuerdo porque ha pasado mucha agua debajo del puente”, añadió.

En cuanto a cuál habría sido el origen del enojo de Jorge con APTRA, la periodista recordó: “Yo estuve leyendo toda la historia de Rial y APTRA, y realmente es triste porque según Ventura, Rial quiso ser presidente y no tuvo suerte y de ahí habría quedado la bronca con la entidad”.

Y por su parte, Tauro opinó de manera picante: “En realidad, Laura, vamos a ser honestos, si piensan en un homenaje, es porque Rial estuvo al borde de la muerte. Un año atrás, esto no lo hubieran pensado”.

Embed

La tajante posición de Luis Ventura al ser consultado por el homenaje a Jorge Rial en los Premios Martín Fierro 2023

En Intrusos (América TV), Laura Ubfal adelantó que en Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) están evaluando la posibilidad de realizar un homenaje a Jorge Rial en la entrega de los premios Martín Fierro 2023.

"Se está evaluando un homenaje en los Martín Fierro a una figura amada y odiada, pero sin lugar a dudas una figura enorme de la televisión argentina: Jorge Rial", anunció la columnista.

Al ser consultado por el periodista Matías Vázquez para Pronto sobre esta información, Luis Ventura fue tajante. "Jorge Rial me da la impresión que es un nombre adentro de la televisión nacional, que bien puede estar invitado, tanto por el lado de APTRA como por el lado de Telefe", expresó el presidente de APTRA.

"A partir de eso, se entraron a tejer un montón de posibilidades donde se están armando homenajes a ciclos y personajes que hayan cumplido un aniversario o algo que tenga que ver con programación, con alguien que cumplió años, o con alguien que emblemáticamente signifique mucho para la pantalla... Es muy posible que se contemple la posibilidad, no de premiar a Jorge Rial, sí de premiar a un programa como Intrusos, que lleva 23 años en el aire", añadió.

"Desde tu óptica, ¿Rial se merece un homenaje?", le consultó Vázquez. "Sí, por su trayectoria, pero hoy por hoy no. No porque está fuera del mundo de la televisión abierta, no lo puedo premiar. Ahora, sin dudas, Jorge es un profesional del carajo. Eso no está en discusión. A lo mejor están en tela de juicio otras cosas, eso no", cerró.