La duras declaraciones de Tomás Holder contra su mamá: "Me robaba protagonismo"

"No entendía que quizás mi mamá esté, sentía que me robaba protagonismo. Pensaba 'che que locura ¿por qué mi mamá está acá haciendo lo que yo tengo que hacer?'”, reconoció Holder.

“En un momento sentí que todas las previas eran por ella, era todo ella. Entonces dije esto no es así, no está bueno. Yo quería hacer yo la previa, y la tercera gala que fui dije no estoy haciendo nada y, ¿Qué tengo? A mi mamá. Sentí que me robaba protagonismo”, amplió.

Sin embargo, aseguró que la relación entre ambos estaba bien y que el amor de la familia era más fuerte que todo. “Igual a mi mamá, la amo. Entonces después dije qué estoy haciendo, mi mamá es la que me trajo a la vida y me dio todo”, cerró.

Impactante video: Tomás Holder le salvó la vida a una joven

En las últimas horas se viralizó un video, donde se lo ve a Tomás Holder practicándole RCP a una joven en Punta del Este. El ex Gran Hermano logró salvarle la vida a la chica, que perdió en conocimiento en un kiosco en Punta del Este.

En diálogo con Desayuno Americano (América Tv), el ex integrante del reality de Telefe contó cómo pudo reanimarla: "Yo estaba con mis amigos, estábamos comiendo, eran como las 11 de la noche, y sentí un golpe en el piso. Nos dimos vuelta y había una chica desmayada. Nadie sabía qué hacer... y lo primero que se me ocurrió fue hacerle RCP porque yo tomé un curso".

Holder mencionó que a la chica en cuestión le bajó la presión y no podía respirar. "Nos asustamos porque en un momento no respiraba. Entonces, le hice respiración boca a boca y pudo respirar", precisó.

Gisela Gordillo, la mamá del ex Gran Hermano, también habló en el programa de Pamela y recordó que ella dio un curso de RCP, al cual asistió su hijo. "Yo di un curso en la Cruz Roja. Estaba enloquecida enseñándoles a mis hijos, pero el único que prestaba atención era Tomás", acotó.

Por último, el rosarino que indicó que se encargó de averiguar cómo seguía la joven y, afortunadamente, tuvo una pronta mejoría. "La chica está bien y agradecida", cerró.