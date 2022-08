La enorme felicidad de Rocío Quiroz: será mamá por segunda vez

Embed

Esta semana, la figura de la movida tropical fue convocada por Marcelo Tinelli para su programa en El Trece. "Está grabando Canta Conmigo Ahora. La semana que viene se va a ver su participación en el jurado del certamen", precisó Ángel de Brito.

Quiroz tiene por delante varios show. Su intención es poder continuar con sus compromisos profesionales mientras su médico se lo autorice, pero su idea es tomarse unos meses de descanso de cara a la llegada del bebé.

Rocío Quiroz, estafada por un abogado que le presentó Moria Casán

A mediados de julio, en LAM contaron el mal momento que atraviesa la cantante de cumbia Rocío Quiroz tras ser estafada por su propio abogado, el mismo que por intermedio de Moria Casán se había acercado a ella para hacerle una donación cuando perdió su casa en Chascomús (a causa de un temporal tiempo atrás).

Fue Estefi Berardi, una de las angelitas del ciclo que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América TV, quien dio la información al aire: "El señor Gerardo Andrés Sánchez Ibarra a través de Moria Casán que la utiliza como mensajera para esta donación. Pero en verdad quizás le pagó a Moria para que lo nombre. Ella lo hizo de buena fe. Rocío Quiroz y el marido quieren ir a agradecerle al señor".

"Van hasta la oficina a tomar un café porque el modus operandi de este señor es 'el me hago el solidario y después te estafo'. Entonces lo que me dice el marido de Rocío es que parecía una persona súper buena, divina y empezaron a charlar", siguió detallando Berardi si el caso. Y agregó que "Este hombre, Ibarra, le pregunta al marido de Rocío a qué se dedica y él le cuenta que a las ventas de autos y le ofrece hacer un negocio con autos que él tenía para que se los venda y se dejaba una comisión el marido de Rocío Quiroz".

Así las cosas, reveló que "En un momento el abogado le dice que estaba con un problemita, que necesitaba cinco mil dólares para ver si el marido de Rocío se los podía prestar y como ya había una confianza, él se los presta". Asimismo habló de la desesperación de Rocío Quiroz ya que "La plata es de la familia. Lo que me dice Eduardo es 'yo le di la plata porque tenía sus autos y no me podía estafar'. La segunda vez que le pide es para cerrar una pauta en el programa de Mirtha Legrand. Hay pruebas. Pero ahora no aparece", concluyó Berardi.