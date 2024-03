La escandalosa estrategia de Darío para sacar a Catalina de la peor manera de Gran Hermano

Embed

Darío se enojó con la médica porque -en medio de la interna con su mejor amiga, Furia- les planteó a los chicos que no tenían otra opción que aliarse con ella. Además, el platense remarcó que él prefiere no meterse en una pelea ajena: “Acá, lo más sano, es que discutan entre las dos y listo”.

Por último, el jugador reveló qué tiene pensado hacer en caso de sentirse nuevamente acorralado por Cata. “Si Cata escala en esto, llamo al Big y le pido un psiquiatra. ¿Estamos todos locos?”, anticipó, una acción que podría perjudicar a la hija del Loco Gorostidi.

Gran Hermano: Emma defenestró a Cata frente a Furia y fogoneó la interna entre ellas

El vínculo de Catalina Gorostidi y Furia se vio duramente afectado tras el ingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano. La médica pediatra, que tenía un viejo resquemor con el ex jugador de la edición anterior del reality, no podía entender la cercanía de su amiga tenía con él.

"Pensé que eras mi amiga", fueron las palabras de Cata a Juliana Scaglione, que le contestó: "Yo soy tu amiga, por más que Alfa me diga cualquier cosa".

Este jueves, Furia le confesó a Emma que notaba algo extraña a Cata. "No me saludó. Siempre se levanta y me saluda", le comentó la estratega a su compañero.

El jugador aprovechó para defenestrar a Cata. "Vos para ellos sos Furia... te tienen un cagazo... hasta Cata", exclamó y aseguró que la médica cambió su juego porque siente que tiene respaldo del público: "¡A mí tampoco me saludó! ¡Se cree fuerte! Si vos te crees fuerte, te ponés orgullosa y te lo guardas para vos, no te ponés así".