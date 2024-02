La ex de Exequiel Palacios lanzó una dura amenaza contra el jugador

“Este es el departamento del desalojo, porque él dice que no quiere terminar de pagar para que yo quede viviendo acá. Que, como verán, es un departamento común y corriente. Él no me quiere sacar de este lugar, pero no lo quiere terminar de pagar, y la plata que falta no es nada para él. Él me lo dijo, que él no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no”, contó.

“Yo solo le estoy pidiendo lo que me corresponde y quisimos juntos. Y que me firme el divorcio. Ni siquiera le estoy pidiendo los bienes gananciales que me corresponden ante la ley alemana”, agregó.

“¿Creés que él lo está haciendo a propósito para también tenerte agarrada de alguna forma y que si vos seguís hablando, él cada vez llegue menos a ese acuerdo? ¿Te extorsiona con esto?”, le consultó el cronista, Matías Vázquez.

“No, no creo. Porque yo creo que el día que yo hable y cuente las intimidades de lo que pasó entre nosotros y la intimidad de la familia y las cosas que yo sé que él me contó que no conté de la Selección. Yo creo que a él le conviene que yo me calle la boca, no que hable. Entonces, yo supongo que hubiese sido más fácil que me dé el divorcio cuando se lo pedí”, precisó Yésica.

El periodista notó en la propiedad varios objetos de su carrera que él le regaló a ella: “Acá hay cosas muy valiosas, como la medalla de Argentina campeón, o las camisetas de Argentina”.

Yésica mencionó que pronto se verá obligada a vender esos objetos: "Son camisetas que él me regaló a mí con su consentimiento. Pero voy a venderlas para saldar esta deuda, voy a subastar todo para pagar mi casa. Si él no pone lo que tiene que poner, van a desaparecer, porque yo tengo que tener mi techo”.

Y cerró: “Eso es lo único que tengo para decirle a él. Que por respeto a la mujer con la que se casó y a la que fue la mamá de su hijo no nacido, que por lo menos terminemos como corresponde”.

Hace unos días estalló un escándalo de proporciones entre Exequiel Palacios, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, y su todavía esposa Yésica Frías, cuando desde Intrusos (América TV) reveló que los malos momentos que vivió en Alemania hasta descubrir que la engañaba con otras mujeres.

Así, tras las declaraciones de Rocío Hrabar, la aparente tercera en discordia, en Socios del espectáculo, Yésica reveló en el ciclo del Trece que ahora ella está a punto de quedar en la calle.

Lo cierto es que en medio de la pelea legal con el futbolista instalado en Alemania, Frías contó detalles de su situación actual a casi un año de haberse encontrado con una mujer en la casa que compartía con Palacios en Europa, lo que detonó el pedido de divorcio.

De acuerdo a las declaraciones de Yésica, Exequiel todavía no quiso firmar el divorcio y afirmó desconocer el motivo. Al mismo tiempo, aseguró que los problemas que tuvo con la familia de su ex influyeron en gran medida. Al punto tal que luego de que ella perdió su embarazo de ocho semanas, optó por desaparecer de su vida, por lo que quedó sola en medio del dolor por las pérdidas y con varias cuentas por pagar.

Así, una de las deudas que debió afrontar Frías fue el pago de un departamento que habían comprado juntos. Pero, según Yésica, cuando ella perdió el embarazo, Palacios dejó de pagarlo. "Yo estoy viviendo en un departamento, que él no quiso terminar de pagar. En el cual estoy a nada de que me desalojen, pero es algo que estoy hablando".

"El no lo quiso terminar de pagar porque dice 'yo no sé si me va a quedar a mi'", concluyó Yésica Frías sobre los motivos por los que su ex pareja se desentendió de la responsabilidad que había adquirido tiempo atrás.