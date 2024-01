La firme opinión de Moria Casán sobre la participación de Flor Vigna en el jurado del Bailando 2023

Aunque en un principio el nuevo rol de Flor causó mucha polémica porque pasó de ser participante a renunciar y estar en el jurado, Moria resaltó: "Me encanta, me encanta porque es como una maestra ciruela que trata de sinoptizar en dos minutos pero me encanta”.

"Buena onda, buena vibra. Viva la piba eh, empoderada. Me gusta lo que dice, me gusta viva, asusta y bien. Tiene buena vibrar y mira bien”, sumó la One demostrando su agrado por la presencia de la artista.

“A mi me gusta, pienso que está haciendo un lindo papel y me parece que a este jurado lo amo. Pachanito también está divino y vos (Ángel) estás divino”, completó.

¡Bomba! Flor Vigna confirmó la peor noticia sobre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Luego del durísimo palito para Nico Occhiato en el Bailando 2023, América Tv, Flor Vigna palpita el inminente estreno de su nueva canción PicaFlor, que está dedicada a Flor Jazmín Peña y su ex.

En diálogo con el medio Ciudad Magazine, la actriz y cantante confirmó que Nico Occhiato le fue infiel con Flor Jazmín Peña en 2019, año en el que Occhiato y Peña se consagraron juntos en la pista del Bailando, y habló del tema que les dedicó ahora que se confirmó su noviazgo.

"La canción empezó siento para otra cosa, pero como estamos muy bien con Nico y nos llevamos muy bien, habíamos hablado por su cumpleaños, decidí mostrársela. Yo le pregunté si quería cambiarle algún cambio a la letra. Él, que es un genio, se rio. Conoce el marketing más que nadie y quedamos en disfrutar de lo que pase en los medios. Entender que siempre nos van a unir o vincular", empezó explicando Flor Vigna sobre su PicaFlor.

flor vigna.jpg

"Entonces, quedamos en reírnos de eso en voz alta, él en su radio, y yo en mi música. Nos gastamos mutuamente desde un lado buena onda y consensuado. Sabemos con qué jugar para reírnos y no lastimar. La canción trata de eso. Y es muy loco porque la PicaFlor no salió y todos están hablando de eso", continuó.

Y afirmó: "Le dije (a Occhiato) que podía cambiar la parte de la letra que quisiera, pero me dijo que así estaba genial, que le causaba risa, y me deseaba lo mejor".

"Con Flor fuimos amigas y la quiero. Por eso preferí no hablar de la infidelidad y de los códigos. Ya pasó", reconoció Vigna, confirmando el affaire de Occhiato y Peña de aquel entonces.

Ahí la periodista le insistió: "¿Nico te fue infiel con Flor Jazmín? ¡Es una bomba eso!". Y la novia de Luciano Castro sentenció: "Hoy estamos todos bien. Eso es lo importante. Y nos ayudamos mutuamente a crecer usando los medios, el marketing y nos reímos de eso".