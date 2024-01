Flor Vigna lanzó un durísimo palito para Nico Occhiato en el Bailando 2023

“No, futbolistas no. Son todos infieles”, le dijo la artista a la participante. “Me parece que las generalidades en un rubro, futbolistas no por tal cosa, me parece que no”, le frenó Marcelo.

Sin embargo, la jurado no le hizo caso y redobló la apuesta. "Los conductores, peores", sentenció. En medio del revuelo por el romance confirmado entre Flor Jazmín y Nico Occhiato, Ángel aprovechó para indagar en sus declaraciones y le preguntó irónicamente: “¿Los conductores son muy infieles, tenes alguna amiga que salió con uno?".

Entre risas, y haciendo una clara referencia a ella misma, Flor respondió: “Tengo una amiga muy cercana”. "¿Le metía mucho los cuernos?", siguió Ángel y ella aseguró que "puede ser". Para cerrar, le preguntó si fue con una bailarina, por Flor Jazmín, y ella concluyó: "Bailarina, actriz, todo...".

El bombazo que hará explotar Flor Vigna contra Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en el Bailando 2023

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato son los protagonistas de hasta el momento el romance del verano y según contó Ángel de Brito en el programa LAM, América TV, parece que Flor Vigna, ex de Nico, detonó un bombazo en el Bailando 2023.

El conductor y jurado del certamen aseguró que la bailarina y cantante revelará detalles picantes sobre su ex pareja que involucra también a la actual novia del conductor.

“Les adelanto que se viene un bombazo de Flor Vigna contra Nico Occhiato y va a caer Flor Jazmín también en la volteada”, precisó Ángel ante la atenta mirada de las angelitas. "Me parece que lo tiene acá a Occhiato", añadió el periodista llevando su mano en la frente.

Y explicó al respecto: “Es el programa grabado del viernes. Se dio una charla y agarré el micrófono y pregunté lo que tenía que preguntar. Y habló de infidelidades de Nico Occhiato, con otras palabras, y ahí cae Flor Jazmín Peña. Ya lo van a ver”.

"Le escribimos a Nico y a Flor desde la producción y ninguno de los dos contestó. No les cuesta nada, estamos todos trabajando. A veces son medios bolu... tienen que aprender a ser profesionales", finalizó certero el conductor, enojado por la actitud de los dos de no responder a la consulta.