La foto de El Puma como Wolverine, que se volvió viral

Alejandro Parker cuestionó al Puma Rodríguez en Canta Conmigo Ahora: "¿Por qué...?"

Tras la divertida devolución de El Polaco y L-Gante a la participante Agustina Sol Pereyra en Canta Conmigo Ahora, se vio un tenso momento entre Alejandro Parker y El Puma Rodríguez. Fue luego de el jurado rosarino le preguntara al reconocido cantante por qué se no paró tras la emotiva performance de Flor Álvarez y Marisol Otero que logró 97 votos.

Al ver que José Luis Rodríguez era uno de los tres jurados que no se habían parado, Alejandro Parker pidió la palabra y le consultó esto directamente al Puma.

“¿Puedo hacerle una pregunta al Puma?”, quiso saber el jurado. “No se paró el Puma. Yo tengo miedo de que alguien termine a las piñas antes de fin de año. Arrancaron bien, después se paró uno, ahora se paran los dos”, advirtió Marcelo Tinelli.

Y ahí Parker consultó: “Con todo respeto, porque se generó algo que pasa siempre que viene Florencia, hay algo que se revela y nos invade a todos como una ola de mar. Entonces: ¿qué pasó? ¿Qué pasó que el Puma, que siempre se conecta con todos los participantes, no se conectó y no pudo pararse?”.

“Aprendí a decir que ‘no’ hace muchos años. Después de lo que me pasó por acá, quise decir que no a lo que no está correcto. Ellas están correctas, cantaron bien. Pero entre la razón y el corazón, siempre tengo que buscar la razón, porque emerge y fluye la verdad", explicó el Puma.

"Al final de todo esto van a quedar los cuatro o cinco mejores que van a representar a este país en muchas partes. Así lo vislumbro. Entonces, veo a nivel nacional e internacional, entonces tengo que pensar con la razón y no con el corazón, entonces no me levanté”, cerró su contundente descargo.