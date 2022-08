La foto que sacó Mauro Icardi con Wanda Nara y que alimenta los rumores de crisis

Embed

En este contexto, en las últimas horas se dio un gesto virtual de Icardi en su cuenta de Instagram que llamó la atención de todos, tras la observación que hizo la especialista en redes, Juariu.

Ella descubrió que Mauro Icardi archivó o borró la última foto que había compartido con Wanda Nara, que los mostraba bien seductores a los dos en una sesión de fotos que habían hecho hace un tiempo.

Además, el futbolista borró la imagen de perfil que tenía junto a su esposa y puso una de él de niño. Estas reacciones virtuales de él avivaron nuevamente todo tipo de especulaciones sobre el presente del matrimonio.

¿Están otra vez en crisis?

Wanda Nara molesta por las preguntas sobre la China Suárez

En medio de los rumores de una nueva y fuerte crisis con Mauro Icardi, Wanda Nara llegó el lunes al mediodía a la Argentina y tuvo su primer y tenso contacto con la prensa.

La empresaria será parte del programa ¿Quién es la máscara?, el nuevo programa de Telefe que conducirá Natalia Oreiro y al que irán a participar muchos famosos a cantar, entre ellos, la China Suárez.

El notero de Socios del espectáculo, El Trece, le consultó por la posibilidad de tener cara a cara a la actriz en el ciclo de Telefe tras el escándalo con Icardi y ahí la rubia reaccionó de manera contundente ante la insistencia de las preguntas.

"¿Pusiste alguna condición en el programa? Porque debajo de la máscara puede haber cualquier personaje…", le preguntó el cronista. "No, ninguna condición. Vamos a ver a quién me pusieron", contestó ella.

"La China sacó un disco y me parece que está convocada…", le dijo el notero. "¡Mirá qué bien! Me alegra por ella", dijo Wanda. "¿Reconocerías la voz de la China, distorsionada?", disparó el cronista. A lo que Wanda Nara reaccionó visiblemente molesta: "Estás intenso, sorry".