La foto retro del conductor: "Deporte y facha"

Darío Barassi

Darío acompañó la imagen retro con una profunda reflexión con su habitual sentido de humor: "Si fuiste niño gordillo te pasaba esto con los pantalones si o si. La cantidad de crema usada en esos jamones frotados. Igual ojo. Deporte y facha", expresó.

El posteo del conductor, que es padre de Emilia y está casado con Lucía Gómez, se llenó de miles de likes y causó ternura entre sus seguidores de Instagram.

¡Mirá a Barassi de chico!

Darío Barassi confesó su extraña obsesión

Darío Barassi confesó su debilidad por un extraño lugar de su casa. El conductor tiene obsesión por los baños y sobre sus pedidos para tener su camarín en El Trece reveló un particular detalle.

“Pedí tener una heladerita, tomo mucha agua y gaseosa de dieta y un camarín con baño que es un dato hermoso para que salga en el diario: soy adicto a los baños. Me gusta la acústica y el clima de los baños. Millones de veces, me cambio y me siento a pasar letra porque me gusta estar ahí, posta, soy un enfermo de los baños”, contó el animador al diario La Nación.