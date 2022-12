La foto subida de tono que publicó Mauro Icardi y generó la tremenda furia de Wanda Nara

“Conozco las dos versiones, y conozco su insistencia en recuperar la pareja, él no termina de cortar. Ella tiene muy en claro que no funciona”, explicó Ana.

“Estuve hablando con ella y estaba muy enojada porque se trató de fotos privadas, de la intimidad, y no estaban destinadas a ser públicas como para probar si estaban juntos o no estaban juntos”, indicó.

“Es evidente que él la sigue peleando, pero a esta altura es un desafío mayor, que es lo que la está indignando a Wanda”, explicó dando a entender que el vínculo llegó a un punto sin retorno.

Recordemos que Wanda Nara se encuentra en el país y se supo que durante la tarde del martes ya se reencontró con L-Gante en la zona de Núñez.

“Él la quiere en casa. A las mujeres que nos gusta trabajar ningún hombre nos hubiera puesto un freno y nos diría que nos quedemos en casa con los chicos”, manifestó la letrada.

IJ2ZZ7F2C5CFPI5TXYGBSIGBLU.webp

Wanda Nara y su explosiva frase sexual sobre L-Gante tras su fogoso reencuentro

Después de que Wanda Nara desmintiera su reconciliación con Mauro Icardi ni bien pisó Buenos Aires, a pesar de los paradisíacos días que pasaron juntos en las Islas Maldivas, la rubia corrió a los brazos de L-Gante.

Según trascendió, el fogoso reencuentro entre el referente de la cumbia 420 y la mediática tuvo lugar en el piso que la rubia tiene en Nuñez."Hay una frase sexual... Lo puso en el top one", reveló horas más tarde Yanina Latorre desde LAM (América TV). Y agregó picante: "Hay una frase que no la puedo contar, pero que se la dije a Ángel. Sexual... Tremenda... Como nadie. 'me gar... como nadie...' Como nadie, lo puso en el top one".