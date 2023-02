La foto de Tom Cruise y Ricardo Darín en la previa a los Oscar que se volvió viral

Allí, el actor Ricardo Darín y el director de Argentina 1985, Santiago Mitre, compartieron un inolvidable momento con la estrella de Hollywood Tom Cruise, que quedó inmortalizado en una foto, que se volvió viral en las redes.

ricardo darin santiago mitre.jpg

"Con Ricardo Darín no pudimos decir que no", expresó con humor el director de cine en sus historias de Instagram junto a la imagen con la estrella de Hollywood.

Este evento se realiza siempre un mes antes de la gran entrega de los Oscar y allí Ricardo Darín pudo verse con su colega, de extensa trayectoria en Hollywood.

Otras figuras del cine también estuvieron presentes como Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Michelle Yeoh, Michelle Williams, Colin Farrell, Austin Butler, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Rita Wilson, Cate Blanchett y Paul Mescal.

darin cruise 2.jpg

Cuáles son las películas con las que competirá Argentina 1985 por el Oscar

Valorada como una de las mejores películas del año, Argentina 1985 deberá enfrentarse en los Oscar contra cuatro producciones europeas de fuste: All quiet in the western front, de Alemania, Close, de Bélgica, EO, de Polonia y The quiet girl, de Irlanda.