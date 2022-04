La fuerte reacción de la esposa de Ángel Di María tras el escándalo que involucra a Tini Stoessel y China Suárez

China Suárez Tini Stoessel.jpg China Suárez y Tini Stoessel.

Así las cosas, frente a estos dichos, Jorgelina Cardoso reaccionó fuerte desde sus historias virtuales desmintiendo a la modelo devenida en panelista televisiva. Claro que ante todo la saludó, para luego disparar "¿Es necesario inventar tanto? A Tini la seguí por mi hija Mía, poquísimo tiempo cuando hizo su recital en París".

jorgelina cardoso historia BASE.jpg El descargo de Jorgelina Cardoso tras los dichos de Luli Fernández.

Y agregó "Luego la dejé de seguir, antes del inicio de la pandemia. A China ni me acuerdo si alguna vez la seguí, tal vez sí, y mucho menos recuerdo haberlo dejado de hacer...", para cerrar su descargo con un "Gracias, pero dejen de salpicar para todos lados y meternos a todas en problemas ajenos".

La reacción de Camila Homs tras la confirmación del romance de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

El lunes en LAM (América TV), Ángel de Brito mostró las primeras imágenes de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, que confirman el romance, donde la cantante y el futbolista fueron fotografiados en Ibiza, a puro amor y relax.

En tanto, el martes en LAM, la ex del jugador, Camila Homs, rompió el silencio. La modelo dijo que prefería no hablar de las fotos de Rodrigo con Tini, pero dio algunas definiciones sobre su presente. "La relación con mi ex es cordial por el bien de nuestros hijos", afirmó.

camila homs captura.jpg Camila Homs, ex pareja del futbolista Rodrigo de Paul.

Pero cuando le consultaron por el inicio del romance de Tini y Rodrigo tras las especulaciones sobre si hubo o no infidelidad por parte del jugador, la modelo remarcó: "No voy a hablar de fechas". En tanto, aseguró que se refugia en sus seres queridos para atravesar el duelo por la separación. "Es un momento difícil para mí, pero estoy bien, contenida por mi familia y mis amigas", expresó.

Por último, la modelo dejó la puerta abierta ante la posibilidad de una reconciliación. "Uno nunca sabe lo que va a pasar en un futuro", sentenció.