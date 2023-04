La furia del sobrino de Romina Uhrig con su tía: "Le llenaron la cabeza"

"Ella terminó con el aislamiento y me llamó pero me habló de una forma extraña... se ve que le llenaron la cabeza. Me dijo que cuando hablé de ella en los medios la terminé perjudicando, que le resté, que soy soberbio", confió a Teleshow.

“La verdad que estoy dolido. Encima en un programa dijo que había hablado bien conmigo y eso es mentira porque no me escuchó, habló ella y no pude decir ni una palabra. Me dejó angustiado... yo siempre la ayudé porque la quiero", agregó el sobrino de Romina dejando entrever que la pelea que escandalosa.

Romina Uhrig y Fabián Herrera .jpg

Se filtró el verdadero motivo del conflicto entre Romina Uhrig de Gran Hermano 2022 y su sobrino: "Un llamado..."

Tras su paso por Gran Hermano 2022, Romina Uhrig hizo una fiesta para reencontrarse con todos sus seres queridos. El detalle que llamó la atención fue que no invitó a Fabián Herrera, su sobrino, quien había ido a visitarla a la casa cuando ingresaron los familiares.

Enojado, el joven compartió un descargo en su cuenta de Instagram. Pero luego, Pepe Ochoa, panelista de LAM, sorprendió al revelar el picante conflicto familiar que hay detrás de este distanciamiento de la exdiputada y su sobrino.

romina y su sobrino.jpg

“Acá te vamos a contar la verdad de por qué Fabián Herrera está enojado con su tía Romina Uhrig”, anunció el panelista en los perfiles sociales de El ejército de LAM (América). Y añadió: “Fabián Herrera subió un posteo a las redes sociales y todos pensamos que tenía que ver con la fiesta que Romina había dado en la casa de Walter Festa, pero eso no es así. Es un poquitito más grave”.

Luego, Ochoa reveló: “El miércoles a la noche, Romina llamó a Fabián y lo acusó de robarle plata y acciones a través de la cuenta de Instagram, porque es él quien desde hace cinco meses maneja su perfil”.

Por último, señaló que Fabián no solo no recibió ningún agradecimiento por haberse encargado de las redes de su tía durante todo este tiempo, sino que lo único que obtuvo fue un llamado acusatorio. “Este llamado, sumado a la no invitación de Fabián ni de nadie de la familia a la fiesta del fin de semana en lo de Romina, es lo que hizo que él explote en las redes sociales”, cerró.