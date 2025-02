La furia de Gaby Espino tras la foto romántica con Roberto García Moritán en Miami: "Fuimos a cenar y..."

Ante el revuelo por su salida con Moritán, Gaby Espino se comunicó con Daniel Ambrosino y fue contundente: "Esta nota de prensa me sorprendió muchísimo porque no es cierto. A Roberto lo conocí por amigos en común", contó.

La presentadora aclaró que compartieron una comida, pero no ningún romance entre ellos. "Hablamos. Me invitó a cenar. Lo conocí, fuimos a cenar y la pasamos chévere", remarcó.

Y finalizó: "Fuimos a cenar como amigos y es la única vez que lo he visto. No tengo ningún tipo de relación con él. Me parece una persona agradable, pero no tengo nada más que contar".

Roberto García Moritán se olvidó de Pampita y se lo vio feliz con una famosa actriz: la foto

Después de la polémica y escandalosa separación de Carolina Pampita Ardohain, Roberto García Moritán atravesó meses complicados donde bajó su perfil. Pero en las últimas horas el empresario y político habría vuelto a encontrar el amor.

Así lo aseguró este miércoles Pochi de Gossipeame en Puro Show (El Trece). “Roberto se estaría conociendo con Gaby Espino, que es modelo, actriz y cantante venezolana. Es una bomba”.

En la postal se los puede ver juntos sentados en un sillón, donde entrecruzan sus manos, en la que habría sido una cena de amigos en Miami, donde se encuentra el empresario desde hace unos días. “Se están conociendo y, si la ven, es muy del estilo de él”, agregó Pochi.

Asimismo, Matías Vázquez agregó que “se siguen en redes sociales y hace meses que se ponen likes. Ella tiene una gran carrera en Centroamérica”, al tiempo observó con sutileza que Espino "es muy parecida a Pampita", justamente la exesposa y madre de la hija menor de Moritán.