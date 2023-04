La furiosa reacción de La Tora de Gran Hermano tras las agresiones que recibió en las redes sociales

la tora descargo en twitter.jfif

"Mientras los fandoms se matan...cada uno de nosotros está haciendo realmente lo que quiere y gusta, siendo todos muy felices", dijo y agregó: "Los únicos que la pasan mal son ustedes porque todos estamos realmente en nuestro mejor momento, donde queremos estar y con quien queremos estar".

"Escribo esto porque veo mucho 'tal está en tal lado, el otro hace tal cosa'", dijo la ex hermanita, que está en una relación "sin títulos" con Nacho Castañares, dejando bien en claro que tanto ella como sus compañeros, elijen que camino tomar en eta repentina fama que les dio su paso por la casa más famosa del país.

image.png

La Tora de Gran Hermano 2022 se quebró al enterarse de que Mora Jabornisky fue agredida en un boliche

La Tora Lucila Villar de Gran Hermano 2022 se quebró en un vivo de Twitch al compartir un mensaje de voz de la ex participante del reality, Mora Jabornisky. “Agradezco no haber estado porque iba a ser noticia en todos los portales”, afirmó la rubia.

En el audio, Mora contaba que había sido agredida en un boliche: ”Estábamos con mi grupo de amigos pidiéndole a los chabones que se fueran, que nadie les quería pegar, solo que se fueran”.

Embed

“Nosotras no nos queríamos meter porque si ya nos habían pegado, imaginate”, agregó al decir que los del boliche no se metieron para detener la agresión. “Encima, cuando le dijimos al chabón que le había pegado a una mujer, nos dijo ‘si quiero las ca... a palos’”, sostuvo.

La Tora, enojada por la situación que vivió su amiga Mora, le preguntó por audio en qué boliche había sido. “Realmente agradezco no haber estado porque te juro que iba a ser noticia en todos los portales. Yo en esas cosas me desconozco. Conmigo no van a pasar esas cosas y siempre dije ‘si pasan, que sea a mí y no a mis amigas’”, dijo indignada en el vivo.

“Qué bronca me da. Son una manga de cag... Obviamente, no hay que reaccionar con violencia, pero a mí me llegan a tocar a una de mis amigas y le rompo la boca. No me gustaría que nadie tenga que pasar por esa situación”, expresó La Tora, quien estaba llorando.