La grave denuncia penal que complica a Wanda Nara: los detalles

"Pasó sólo el cumpleaños, (Icardi) no tiene contacto con las chicas hace casi tres meses. El tiempo pasa, la señora Wanda Nara tiene renuencia total a cumplir con lo que dice la justicia", indicó el letrado en charla con el ciclo Mañanísima, El Trece.

Y adelantó firme: "Entre hoy (jueves) y mañana (viernes) estamos haciendo una denuncia penal por el delito de desobediencia".

Sobre la actitud de Wanda Nara de no entregarles las hijas a Mauro Icardi, el letrado explicó: "Le ha sido ordenada la inmediata restitución de las niñas a su padre. La apelación que interpuso la señora fue concedida con efecto devolutivo, quiere decir que tiene que entregar las chicas".

"Seguramente el mismo miedo que tuvo él cuando se llevo a las hijas del lugar donde vivían", indicó en respuesta al "miedo" que tendría la mediática de darles las hijas al padre y que él se las lleve a Turquía.

"Las chicas no son argentinas, nacieron en Milán, son italianas", aclaró el abogado de Mauro Icardi. Y afirmó: "Ella tiene que cumplir con la resolución judicial y hacer caso a la orden del juez".

"Han recusado al juez civil por eso se sorteó un juez que interviene provisoriamente hasta que la Cámara resuelva la cuestión de la recusación. Claramente son todos artilugios procesales para obtener un beneficio en la resolución judicial", concluyó Romero Victorica sobre el accionar de la otra parte.

El chat más cruel de Icardi a Wanda donde confiesa su amor por la China Suárez y su plan para separarse

Luego de los escandalosos audios que salieron a la luz de Mauro Icardi y Wanda Nara, en el día donde celebró su cumpleaños número 32 se conoció un chat donde el futbolista arremetió con todo contra su ex.

En el programa LAM, América TV, dieron detalles de la conversación vía WhatsApp que se dio entre Mauro y Wanda, donde él le confiesa directamente hace cuánto está enamorado de la China Suárez y por qué no se separó antes.

"Pero por si no te quedó claro te lo escribo también, hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy... Pero sí... Ahí pensé en mis hijas y te di otra oportunidad cuando viniste y te instalaste rogándome en París cuando no te quería ni ver", le dice de manera categórica el futbolista a la mediática.

Y continuó: "Si seguí tres años mientras me cagabas con cualquiera que se te cruzaba era para juntar, armar, guardar, hacer y tener pruebas de todo".

"Obviamente cómo te voy a decir eso, tenía que hacer un personaje para que te sigas mandando una tras otra de las cuales sabes que tengo pruebas de todo", le dice Mauro Icardi a Wanda Nara sobre el plan que tenía en mente hace años.

"Sobre mi vida, no te preocupes, sé muy bien con quién quiero estar, sé muy bien con quién quiero continuar mi vida y cómo continuarla", le deja en claro el futbolista a su ex y madre de sus hijas.

"También me siento feliz, en paz y puedo vivir una vida relajado con una mujer que me da todo lo que necesito. Por si te queda alguna duda, es la misma mujer que querés y pretendes ‘quemar‘ públicamente pero no te sale...", le marcó.

Y cerró muy picante: "Me imagino que quedaste tocada, resentida, odiada, y todo porque fue la mujer que elegí hace tres años y después de tanto tiempo pude volver a encontrar y tener en mi vida".