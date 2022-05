La historia detrás del divorcio de Cholo Simeone y Carolina Baldini

Si bien Baldini no dijo nada malo, parece que el Cholo y su actual mujer se sintieron un tanto incómodos y decidieron poner un bozal legal a la madre de Giovanni, Gianluca y Giuliano.

Esto hizo que salgan a la luz más detalles de la separación. La historia secreta de su divorcio salió a la luz en Socios del Espectáculo, luego de que el exfutbolista y DT se enojara con la madre de sus hijos por las declaraciones que hizo.

Rodrigo Lussich dio detalles del divorcio y de los acuerdos firmados entre la expareja. "El divorcio de la pareja se cerró en una división de bienes en la que Baldini cobró 10 veces lo que quería pagarle su ex", comenzó diciendo el conductor.

"Simeone le habría ofrecido 1 millón de dólares y 2 propiedades (una en Puerto Madero y otra en Nordelta), que quedaron en el acuerdo. Esa fue la propuesta original, pero ella negoció de otra manera", continuó Lussich.

"Carolina Baldini logró ingresar a la empresa, ubicada en Bajo Belgrano, donde funcionaba una oficina contable manejada por la hermana del exjugador, Natalia. No sabemos cómo lo hizo, pero ingresó. En esa empresa, Simeone estaba asociado al representante de jugadores Leo Rodríguez. Allí Baldini tuvo acceso a los archivos de su contabilidad", reveló Rodrigo.

Y señaló: "Carolina encontró pruebas de la cantidad de propiedades que poseía Simeone (edificios de departamentos completos) y logró un acuerdo 10 veces superior al propuesto. La cifra sería obscena".

Mientras contaban la información en Socios del Espectáculo, Adrián Pallares resumió: "Claramente, esto tiene que ver con una división de bienes. Después está el tema de la cuota alimentaria, porque tiene tres hijos en común. Hoy ya son mayores de edad".

Pese al bozal legal que le impuso El Cholo Simeone, Carolina Baldini volvió a LAM

Hace unos días, Carolina Baldini reapareció en LAM, tras un largo tiempo alejada de los medios.

"Yo tomé la decisión de distanciarnos. Se dio todo en buenos términos. Fue súper amigable", afirmó la modelo en el ciclo de América TV.

La sola presencia de Baldini en el programa de Ángel de Brito desató la furia del Cholo.

El ex jugador de fútbol le envió una carta documento a la madre de sus hijos. Simeone intenta que su ex mujer no vuelva a hablar en los medios.

Este miércoles, Baldini volvió a LAM y se mostró sorprendida por la intención de su ex de intentar hacerla callar.

"No me llegó la carta documento. Tengo un mail solamente. Si no me mandaban la carta documento, todo quedaba en la nada", exclamó, indignada, en el piso de América TV.

Baldini reveló que intentó hablar con su ex, pero no le respondió. "Veo en los programas que estaban leyendo la carta documento y le escribí. Me leyó y no me contestó", comentó.

La modelo remarcó que el bozal legal la toma por sorpresa. "Yo hace 10 años que no aparezco. Aparecía acá y en una revista. ¿En dónde dije algo malo de Diego? No dije nada malo", destacó.

Por último, Baldini indicó que esperaba otra actitud de parte de su ex. "Me hubiese gustado que El Cholo me escriba para decirme qué le molestó", sentenció.