La reacción de Carolina Baldini tras el bozal legal de su ex, El Cholo Simeone

La sola presencia de Baldini en el programa de Ángel de Brito desató la furia del Cholo.

El ex jugador de fútbol le envió una carta documento a la madre de sus hijos. Simeone intenta que su ex mujer no vuelva a hablar en los medios.

En Socios del espectáculo (El Trece) contaron cuál fue la reacción de Carolina tras el "bozal legal" del Cholo.

"La verdad está expuesta en el programa que hablé. No entiendo nada. Nunca hablé mal de él ni de su familia", le expresó la modelo a Luli Fernández.

"Las cartas documento sirven para cuando una persona difama a otra persona, busquen por favor en dónde lo difamé", añadió Carolina, en otro mensaje que le envió a la panelista de Socios del espectáculo.

Por último, la modelo apuntó -sin nombrarla- contra la actual pareja de El Cholo. "No creo que mi ex esté detrás de esto", sentenció.

Carolina Baldini habló de su relación con El Cholo Simeone

Carolina Baldini estuvo en LAM y se refirió a su separación de El Cholo Simeone.

"Yo tomé la decisión de distanciarnos", afirmó la modelo.

Pese a la ruptura, Carolina destacó que siempre mantuvieron un buen vínculo con su ex. "Nos separamos en buenos términos. Fue super amigable", precisó.

Al ser consultada sobre por qué decidieron poner un punto final, Carolina fue tajante. "Di todo en la pareja y no me queda nada. El amor se terminó", sentenció.