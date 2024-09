La implacable actitud de la hija de Amalia Granata al hablar de su relación con el Ogro Fabbiani

A su vez, remarcó que Amalia nunca interfirió en la relación de ambos. "Mi mamá no me dice nada, ni me cuenta cosas del pasado, ni del presente, nada. Ya no soy la chiquita de 6 años que no entendía nada. Siento que ahora realmente soy yo la que sabe, la que entiende", aseguró.

La joven, también habló acerca del resto su familia paterna y destacó: "Me comunico, hablamos. Hablo con mis dos tías y con mi abuela, para decirnos feliz cumpleaños, y con mis primos, a quienes también quiero".

Siguiendo con los vínculos familiares, Uma habló de rol que en su vida la pareja de su mamá, Leo Squarzon. "Es muy buena onda conmigo. Yo ahora lo considero como mi papá, él me educó durante 8 años. Siento que si él no estaría hoy me faltarían hábitos míos y disciplinas, me enseñó un montón", sostuvo.

Por último, volvió a hablar acerca de su papá y si existe la posibilidad de recomponer el vínculo. "Siento que es más demostrar que cambiaste o que, por lo menos, cambiaste en algunas cosas. Ha pasado mucho tiempo y yo siento que no cambió, entonces prefiero estar distanciada", explicó.

"Me encantaría, obvio, pero ahora siento que sigue pasando siempre lo mismo, entonces prefiero dejarlo a un lado y ocuparme de mí misma, de mi bienestar", admitió.

Amalia Granata expuso el motivo por el que dejó de reclamarle la cuota alimentaria al Ogro Fabbiani

Amalia Granata y Cristian El Ogro Fabbiani se separaron en 2008, en medio de un escándalo por una infidelidad. Fruto de esa relación nació Uma, la hija del ex jugador y la actual diputada provincial.

En Desayuno Americano, la ex vedette recordó que ellos habían acordado una cuota en dólares para los cuidados de la niña. Sin embargo, ese acuerdo se esfumó rápidamente y él se fue borrando de la vida de la pequeña.

"Mi abogada se murió en la pandemia por COVID y el expediente quedó trunco. Había un convenio en dólares que quedó en la nada. Cuando nació Uma, él en ese momento era jugador y se fijó en otra moneda para evitar el ajuste permanente por inflación. La cosa es que no pagaba, debía millones", detalló.

Amalia Granata

Granata indicó que actualmente El Ogro le gira una suma en pesos, que es irrisoria. De hecho, ella decidió hacerse cargo de los gastos de Uma. "Él ahora pasa un mínimo para dejar sentado en la Justicia que tiene algo de voluntad de pago. Pasa 60 mil pesos y hasta hace cosa de un mes, pasaba 30. No tengo idea cuánto estará ganando ahora pero casa, comida, obra social, los intercambios que hace en la escuela... todo lo pagó yo. Hace ya 15 años", agregó.

Después de luchar y luchar, la hoy diputada reveló que tomó la determinación de no gastar tiempo ni salud en reclamarle a su ex. "Era desgastante. Llegó un punto en el que me pregunté qué era lo que quería y decidí priorizar mi salud mental, que en definitiva, también era la de mi hija porque si yo estaba mal ella también. Me dije a mí misma: si puedo darle todo lo que ella necesita, ¿para qué seguir?", señaló.

Al finalizar, la ex vedette mencionó que Uma no tiene interés en tener vínculo con su progenitor. "Lamentablemente hace ya 3 años que Uma no quiere saber nada con su papá. De hecho no lo quiso invitar a la fiesta de 15. Yo lo intenté, lo hablé con ella pero no hubo manera", cerró.