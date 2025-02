La importante aclaración de Yanina Latorre tras el enojo de Brenda Gandini: "Ellos..."

"Obvio que molesta que se digan cosas que no son verdad. Siempre a uno le molesta eso, pero bueno, seguramente fue información que llegó y acá estamos, desmintiendo", afirmó Brenda Gandini en una nota con Puro Show (El Trece).

Luego de sus palabras, Primicias Ya habló en exclusiva con la panelista para tener su versión de los hechos y confirmó el llamado telefónico entre ambas.

"Ellos dicen que no pasó, yo tengo que decir eso. Yo conté algo que se rumoreaba. Hace mucho se dijo, me subí y ellos lo desmienten", comentó Yanina al respecto respaldando la versión que le dio la pareja.

Yanina Latorre

Brenda Gandini se hartó y respondió si Gonzalo Heredia le fue infiel con la China Suárez

Hace unos días, Yanina Latorre disparó en sus redes sociales con posteos sobre La China Suárez. Furiosa, la angelita expuso que la actriz habría tenido un affaire con Gonzalo Heredia.

"Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas como Pampita, Wanda Nara, Eugenia Tobal, Brenda Gandini, y podría estar todo el día. No sos empática con ninguna no te importa nada de nadie”, dijo la panelista.

En una nota con Desayuno Americano (América TV), a Brenda Gandini le preguntaron por este rumor y fue tajante. "En su momento ya se había desmentido, no sé por qué se reavivó ahora ese tema. Imagino que es por un tema de agenda. Pero nosotros no tenemos más nada que decir que eso”, señaló.

“¿En algún momento dudaste, frente a esta noticia?”, le retrucó el notero. “No, la verdad que no. Confío en mi marido”, remarcó la actriz.

“Ustedes en su momento estuvieron en crisis”, señaló por su lado la cronista de Intrusos, que también dialogó con Gandini. “Tuvimos crisis. Hace 15 años que estamos juntos. Hemos tenido crisis que ustedes no se enteraron, nos hemos separado cuando ustedes no se enteraron, y no son cosas que nosotros hablemos públicamente”, contestó la rubia.

Por último, algo molesta, cerró: “Cuidamos nuestra relación. Cuidamos nuestra familia. Cuidamos mucho a nuestros hijos. Claramente que estas cosas te afectan porque no está bueno que se digan cosas que no son verdad, que se quedan instaladas en la gente y faltan el respeto”.