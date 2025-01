La incomodidad de L-Gante al responder si volvería con Wanda Nara tras la inesperada separación

Y explicó por qué se distanciaron con Wanda Nara: "Por decisión de los dos y muy bien y amablemente nos distanciamos un poco y también nos ayuda a resolver nuestros problemas personales".

"A mi manera la vengo piloteando, es un vínculo que no se va a cortar por más que no nos veamos, quizá vuelvo a Buenos Aires y tomamos unos mates", continuó Elian Valenzuela sobre su presente mientras se encontraba en el Balneario 13 Ibiza de Punta Mogotes.

"Yo creo que nos separamos enamorados", reconoció el cantante de cumbia 420. Y sobre el momento de la separación con Wanda Nara explicó: "Fue tranquila la separación, seriamente. Quizá en algún momento pintó la lágrima pero en ese momento no había tiempo para llorar".

Ahí, Marcela Tauro fue directa en su consulta: "¿Volverías con Wanda?". Y el cantante se mostró un tanto incómodo y reflexivo: "Esa pregunta es difícil... Ni siquiera me fui, estamos tranquilos. Si alguno de los dos se quiere el uno al otro, estamos, eso es lo importante".

Y dejó en claro que es una "fantasía" la versión que indicaba que Wanda habría visto una charla de él con la China Suárez.

El papá de L-Gante aniquiló a Wanda Nara con una dura comparación: "Ella es como..."

Tras conocerse que Wanda Nara y Elian L-Gante Valenzuela le pusieron punto final a su noviazgo, el papá del cantante, Miguel Ángel Prosi, dio que hablar con sus duras declaraciones contra la figura de Telefe.

En Desayuno Americano, América Tv, el panelista Juan Etchegoyen dijo: “Hay un enojo muy fuerte de la familia de L-Gante con Wanda. Me acaba de escribir el padre de Elián porque nos está viendo”.

“Me dice ‘Si hay algo de sensatez en esta novela, seguro viene del que menos lo esperaban’. Después, me agrega esto: ‘Llegaron a un punto donde muestran su estado de inmadurez exponiendo a los hijos. Luego, comenzarán a denigrar a terceros’”, agregó.

“‘Le sugerí a Elian que no se suba a ese bondi porque las consecuencias van a ser denigrantes. No me interesa, en absoluto, la situación sentimental. Solo debe cuidar, en lo posible, su profesión. La relación con Wanda Nara nunca le sumó y siempre le restó'. Declaraciones del padre de L-Gante”, añadió.

Y cerró, sin filtro: “Y, además, hay una frase que es lapidaria y que me agrega también en este relato. Me dice que Wanda Nara es como el carbón; si no te quema, te ensucia”.