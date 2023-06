La inédita foto de Lali Espósito que hizo explotar las redes: "La misma"

LALI ESPOSITO INSTAGRAM CHIQUITA.jpg

La cantante se presentará el próximo viernes 23 en Viva Latino Festival, en Viena, y después actuará en Suiza, Valencia, Canarias, Milán, Polonia, Asturias, Coruña, Chiclana de la Frontera, Burriana, Torrelavega, Alicante, Madrid y finalizará el 13 de septiembre en la Ciudad de México.

La publicación de Lali explotó las redes y recibió muchísimos comentarios como el de Mery del Cerro: "Te amo"; o el de Benjamín Rojas: "Estás on fire"; Agustín Cachete Sierra le puso un emoji de corazón; y Celeste Cid comentó: "La misma", entre otros mensajes llenos de amor.

LALI ESPOSITO INSTAGRAM.jpg

Lali Espósito se hartó de todo y le hizo un contundente pedido a sus seguidores

Lali Espósito siempre tuvo claro su camino en el mundo de la actuación y la música. Y vaya que estaba en lo correcto, a juzgar por la exitosa carrera que viene forjando a base de talento, pero sobre todo mucho trabajo.

Con la actriz un poco en segundo plano, Lali viene trabajando de lleno en la música desde hace tiempo al punto de convertirse en una de las actuales divas del pop argentino. Y sus fanáticos siempre tuvieron un rol más que importante en su carrera, quienes siempre se han mostrado incondicionales a la artista.

Y es justamente a ellos a quienes concretamente les habló en las últimas horas desde su cuenta de Twitter. Cansada de las furiosas peleas de su fandom con los de otras cantantes, especialmente el de la otra diva pop nacional y amiga, Tini Stoessel, les pidió para con las agresiones.

TW Lali Espósito dejen de pelearse .jpg

"Aprovecho que paso por acá para pedirle a todo aquel que me quiera y se sienta parte de mi vida y de mi fandom que dejen de pelearse y de hacer comparaciones y poner su energía en esas cosas. Sé que defienden por el amor pero no lo necesito ni me representa. Disfrutemos lo lindo!", pidió contundente Lali en un primer posteo.

En tanto, arengó un segundo tuit a cambiar de una vez por todas el chip del hate por el respeto y el amor. "Taaaantos años, taaaantas cosas increíbles, taaaantos momentos megas. Eso es lo que vale! Seamos amorosos y respetuosos y a quienes no lo sean simplemente cantémosle Quieneees soooon... o boomergan jaja lxs amo", concluyó firmando con un emoji de un corazón.