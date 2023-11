La inentendible reacción de Jorge Rial al hablar del robo millonario que sufrió su hija Morena

Rial y Morena - captura Mañanísima1.jpg

“Me imagino que te contactaste con Morena por el robo que sufrió en Córdoba”, le preguntó el notero del ciclo de Carmen Barbieri en la puerta de C5N. A lo que Rial respondió sorpresivamente evasivo: “Hablé ayer. Me mensajee y nada más. Me contó que le habían robado plata. Pero no sé mucho más”.

Asimismo, el conductor remarcó cómo está hoy el vínculo con su hija mayor. Así, Jorge Rial admitió que “La relación con ella es distante. Es una distancia necesaria entre los dos y está bien así”.

Embed

More Rial denunció un robo millonario en su departamento de Córdoba

Esta semana Morena Rial denunció que fue víctima de un millonario robo en su departamento ubicado en la ciudad de Córdoba. Según la información hasta el momento, ni ella ni su hijo estuvieron presentes al momento del hecho.

“Una denuncia radicada ayer a las 23.10 de la noche, robó domiciliario en Belgrano al 100, no doy altura exacta por cuestiones de seguridad. Habla Morena Rial, la policía la entrevista y es ella quien hace la denuncia”, comunicó el periodista Diego Esteves en A la Tarde (América).

Embed

Acto seguido, leyó el parte policial y detalló: “Ella se retira del domicilio a las 15 horas, al regresar observa la puerta de ingreso abierta, notando faltante en su habitación de una caja de seguridad que contenía la suma de 8 mil dólares, 875 mil pesos, una play station 5, cuatro celulares y una notebook”.

Además, contó que el ingreso del edificio de la joven cuenta con cámaras de seguridad, y que las mismas registraron la entrada de dos sujetos a las 16, quienes luego de un rato se retiraron del domicilio. "Aparentemente tendría cerradura eléctrica y alguien habría violentado el sistema o tendría la clave", sumó.