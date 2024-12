La irónica aclaración de Belén Di Giorgio sobre Nito Artaza tras ser visto con otra mujer: "Tiene muchas..."

Asimismo, Tauro agregó que por el momento Artaza no está oficialmente en pareja con Claudia pero la calificó de "amigovia" a esta mujer que es psicóloga social, al tiempo que Záffora sumó: “Lo encandiló en el último mes porque Belén Di Giorgio fue contundente y le dijo ‘o formalizamos o hasta acá llegamos’”.

“Se bancó la separación de Cecilia Milone, se bancó ser la tercera en discordia y que todo el mundo la bardeara. Además, se bancó que los amigos de Belén se alejaran porque eligió a Nito, para ella fue un año difícil y hasta intentaron una convivencia en una casa en zona norte”, detalló entonces Zaffora.

Embed

Tras esta introducción repleta de información, Belén Di Giorgio habló con Intrusos y fue picante al referirse a su actual vínculo con Artaza y la viralizada imagen de Nito cenando con otra mujer. “No era yo, pero algo sé. Sé que se juntó con una conocida de él que es rubia”, disparó de entrada.

Y sobre si es común que Artaza salga a cenar con diferentes mujeres, Di Giorgio disparó letal: “Nito tiene muchas amigas, pero con esta mujer puntalmente no sé. Me parece que se conocen hace poco. Yo soy amiga de Nito, pero no sé si soy una de las ‘amigas’”.

Por último, sobre si siente celos al ver al humorista con otras mujeres, Belén fue directa. “No, para nada”, aseguró, así como también admitió que a sus 29 años saldría perfectamente con un hombre de su edad al asegurar que “para el amor no hay edad". "Puede pasar”, concluyó tajante.

Nito Artaza y Claudia Mamic - captura Intrusos.jpg

El día que Nito Artaza confirmó su temporada teatral en Mar del Plata y habló del amor: "Sufrí muchos duelos"

A mediados de octubre pasado fue cuando se selló uno de los acuerdos de la inminente temporada teatral veraniega. Los consagrados actores Nito Artaza y Sergio Gonal firmaron contrato con el productor Aldo Funes, en un clima distendido y lleno de risas.

La nueva colaboración entre Artaza y Gonal, reconocidos por su carisma y talento para la comedia, generó gran expectativa en el ambiente teatral. Esta dupla promete llevar al público a vivir una temporada inolvidable, con humor y picardía como ejes principales del espectáculo.

Nito Artaza

"Estamos muy contentos, seguramente será un lindo verano con una comedia que es muy divertida. Por ahora no podemos decir el título de la obra pero pronto lo anunciaremos y también se terminará de confirmar el elenco que nos acompañará en esta nueva aventura", indicó Artaza por entonces en diálogo con PrimiciasYa.

Recordemos que Nito Artaza y Sergio Gonal ya habían trabajado con el productor Aldo Funes. Nito protagonizó la comedia “Pato a la Naranja”, mientras que Sergio participó en la exitosa obra “Mi Mujer se llama Mauricio”. Hoy, ambos redoblan la apuesta y formarán una dupla humorística inigualable que promete sorprender al público en la próxima temporada.

Por otro lado, Nito se refirió a cómo se encuentra hoy en el plano sentimental tras la escandalosa separación de Cecilia Milone: "Estoy muy bien, estoy más falquito ahora y listo para empezar de nuevo. Sufrí muchos los duelos amorosos, pero no hay que dejar de enamorarse y de apostar siempre al amor".