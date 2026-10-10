La Joaqui expuso el duro pensamiento que la invade tras blanquear su romance con Tiago PZK

Tras esa confesión, la cantante de RKT profundizó en la imagen que cree haber construido ante la gente. Según explicó, no tiene del todo claro por qué genera ciertas reacciones, aunque reconoció que su exposición pública y las polémicas que atravesó podrían influir en esa mirada ajena. ¿Se siente como la mala de la película a nivel mediático?

“No sé muy bien por qué, pero igual la gente ha tomado bastante partido por mí, pero se ve que mi desarrollo de personaje está tirando para villana”, reconoció al referirse a la percepción que tiene sobre la mirada del público.

Si bien durante su separación del corobés recibió numerosas muestras de apoyo, la confirmación de su romance con Tiago también generó reacciones en su contra. Así, la imagen de víctima que algunos le habían atribuido parece haber dado paso a una mirada mucho más crítica sobre su vida sentimental.

En la misma charla, la cantante también hizo una distinción entre su personalidad fuera del ámbito artístico y la figura que construye arriba del escenario. Consciente de las diferencias entre ambas facetas, explicó cómo logra separar su vida personal del personaje que muestra ante sus seguidores. “Joaquina es mucho más tranquila que La Joaqui, puedo disociar del personaje. Cuando me monto para los shows agarro coraje y me siento otra ”, reveló.

Qué le dijo Mario Pergolini a La Joaqui

La Joaqui vivió un momento inesperado durante su visita a Otro día perdido (El Trece), cuando Mario Pergolini hizo una observación que remitió directamente a Luck Ra, su expareja. En plena entrevista, el conductor reparó en una expresión vinculada al cantante cordobés y sorprendió a la artista con una pregunta que no pasó inadvertida.

La cantante estuvo como invitada en la emisión de este viernes y conversó con Pergolini sobre diferentes aspectos de su vida cotidiana y personal. En medio de ese intercambio, una anécdota sobre su convivencia actual dio lugar a un comentario del conductor que rápidamente conectó con una de las marcas características del lenguaje de su expareja.

Todo comenzó cuando la artista contó que comparte su casa con una prima y las hijas de ella. La situación llamó la atención del conductor, que no ocultó su sorpresa ante la particular convivencia. “¿Con una prima? ¡Qué raro!”, expresó.

Sin embargo, Pergolini fue un paso más allá y aprovechó la ocasión para hacer una referencia indirecta a Luck Ra, conocido por llamar primo o prima a las personas de su entorno. “¿O te quedó el término primo o prima?”, lanzó, en un comentario que tomó desprevenida a la cantante.

Ante la ocurrencia del conductor, la artista intentó responder con naturalidad y evitar que la conversación se centrara en su relación pasada. “No, no, no. No pasa nada, está bien. Es comprador el término”, aclaró, sin profundizar en la alusión a su expareja.