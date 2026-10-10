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No la deja en paz

La Joaqui expuso el duro pensamiento que la invade tras blanquear su romance con Tiago PZK

La Joaqui se sinceró sobre las consecuencias emocionales que le dejó su situación sentimental con Tiago PZK tras romper con Luck Ra.

10 oct 2026, 17:15
La Joaqui y Tiago (2) (1)
La Joaqui y Tiago (2) (1)

La Joaqui habló por primera vez sobre las consecuencias emocionales que le dejó su separación de Luck Ra y el posterior romance con Tiago PZK. La cantante se sinceró sobre el difícil momento que atraviesa y reconoció que, pese a intentar seguir adelante, hay pensamientos que la invaden y hacen que el proceso se vuelva cuesta arriba.

Lejos de mostrarse indiferente ante lo sucedido, la artista dejó entrever que las situaciones sentimentales que vivió en el último tiempo tuvieron un impacto en su bienestar emocional. En ese contexto, se refirió a las dificultades que enfrenta a la hora de procesar lo que le pasa y convivir con las emociones que aparecen, incluso cuando intenta enfocarse en otras cuestiones de su vida.

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Durante la charla, La Joaqui se sinceró sobre los pensamientos que la atraviesan en su intimidad y reconoció que, en ocasiones, llega a sentirse rechazada por los demás. “Desde mi casa a veces siento que soy la persona más odiada del mundo”, confesó y buscó complicidad con el equipo de Otro Día Perdido (eltrece): “A todos nos pasa, ¿no?".

Su declaración generó una reacción inmediata de Mario Pergolini, quien intentó transmitirle tranquilidad y poner en perspectiva esa percepción. “No es cierto. En algún momento de la vida todos pensamos que somos odiados, pero yo te juro que no sos ni cerca la persona más odiada del mundo”, le respondió el conductor.

Tras esa confesión, la cantante de RKT profundizó en la imagen que cree haber construido ante la gente. Según explicó, no tiene del todo claro por qué genera ciertas reacciones, aunque reconoció que su exposición pública y las polémicas que atravesó podrían influir en esa mirada ajena. ¿Se siente como la mala de la película a nivel mediático?

No sé muy bien por qué, pero igual la gente ha tomado bastante partido por mí, pero se ve que mi desarrollo de personaje está tirando para villana”, reconoció al referirse a la percepción que tiene sobre la mirada del público.

Si bien durante su separación del corobés recibió numerosas muestras de apoyo, la confirmación de su romance con Tiago también generó reacciones en su contra. Así, la imagen de víctima que algunos le habían atribuido parece haber dado paso a una mirada mucho más crítica sobre su vida sentimental.

En la misma charla, la cantante también hizo una distinción entre su personalidad fuera del ámbito artístico y la figura que construye arriba del escenario. Consciente de las diferencias entre ambas facetas, explicó cómo logra separar su vida personal del personaje que muestra ante sus seguidores. “Joaquina es mucho más tranquila que La Joaqui, puedo disociar del personaje. Cuando me monto para los shows agarro coraje y me siento otra ”, reveló.

Qué le dijo Mario Pergolini a La Joaqui

La Joaqui vivió un momento inesperado durante su visita a Otro día perdido (El Trece), cuando Mario Pergolini hizo una observación que remitió directamente a Luck Ra, su expareja. En plena entrevista, el conductor reparó en una expresión vinculada al cantante cordobés y sorprendió a la artista con una pregunta que no pasó inadvertida.

La cantante estuvo como invitada en la emisión de este viernes y conversó con Pergolini sobre diferentes aspectos de su vida cotidiana y personal. En medio de ese intercambio, una anécdota sobre su convivencia actual dio lugar a un comentario del conductor que rápidamente conectó con una de las marcas características del lenguaje de su expareja.

Todo comenzó cuando la artista contó que comparte su casa con una prima y las hijas de ella. La situación llamó la atención del conductor, que no ocultó su sorpresa ante la particular convivencia. “¿Con una prima? ¡Qué raro!”, expresó.

Sin embargo, Pergolini fue un paso más allá y aprovechó la ocasión para hacer una referencia indirecta a Luck Ra, conocido por llamar primo o prima a las personas de su entorno. “¿O te quedó el término primo o prima?”, lanzó, en un comentario que tomó desprevenida a la cantante.

Ante la ocurrencia del conductor, la artista intentó responder con naturalidad y evitar que la conversación se centrara en su relación pasada. “No, no, no. No pasa nada, está bien. Es comprador el término”, aclaró, sin profundizar en la alusión a su expareja.

     

 

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