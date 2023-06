La jugada participación de Rodrigo De Paul en el video de Tini Stoessel que enloquece

Embed

Lo cierto es que la nueva canción de la estrella pop recrea momentos de su vida diaria, donde se muestra feliz y tranquila, tal como dice la letra. Pero la sorpresa es la incorporación de Rodrigo de Paul, quien aparece tanto al comienzo como al final del video, donde se lo ve con filmadora en mano y con el pulgar para arriba.

Así, los seguidores de la pareja reaccionaron inmediatamente en Twitter con memes y todo tipo de comentarios. "Las fans del ex de Tini: Esta no supera al ex, le tira en la canción, pobre De Paul... De Paul grabando el videoclip:", disparó una seguidora y posteó la captura de Rodrigo en el video.

En tanto, otros deslizaron la posibilidad de que ese momento en que se ve a de Paul filmando sea el instante en que el deportista le pidió casamiento a Stoessel. Si bien es sólo una especulación, la realidad es que los fans de la pareja ya están más que ilusionados con la gran boda del jugador de la Selección Argentina y la ex "Violetta".

El significativo tatuaje que une de por vida a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Si hay algo que está claro es que el noviazgo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul está más que consolidado, y no fue sólo un amor de verano como muchos sugerían en un principio.

Es por eso que la parejita avanza a paso firme y, en medio de sus abultadísimas agendas laborales, la cantante y el futbolista aprovechan cada oportunidad, para compartir tiempo juntos.

Así, cuando por estos días Tini se prepara para comenzar su gira musical por Europa, mientras que Rodrigo terminó su temporada tras los partidos amistosos con la Selección Argentina, desde las redes sociales se los puede ver intercambiar todo tipo de demostraciones de amor.

Siguiendo, entonces, los muchos mensajes, fotos y videos que ambos comparten, fueron los seguidores de la parejita quienes se percataron del nuevo tatuaje que de Paul y Stoessel comparten, a modo de sello definitivo de su unión sentimental.

Además del famoso corazón negro que suelen compartir en sus posteos para declararse todo su amor, en el video que Tini subió recientemente en Instagram mostrando la preparación física para encarar sus shows en España, dejó en evidencia el tatuaje de un búho en la parte interna de su brazo derecho, que casualmente es el mismo que Rodrigo imprimió en su mano izquierda.