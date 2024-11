La madre de Tomás Holder incineró a Martín Ku y reveló el último mensaje que le mandó

Acto seguido, Gisela le mostró a Pepe Ochoa desde su celular los mensajes que el Chino le envía. “Me escribe todos los días. Yo no miento, esto me molesta", aseguró.

Y el mensaje que le mandó el Chino y que leyó el periodista decía: "Siempre me muestro como un virgo". A lo que ella le respondió: "De virgo no tenés nada". Y él sostuvo: "Pero es la imagen que quiero dar". Y ella le dice: "Y yo como mujer fatal".

Luego, la mamá de Holder afirmó: "Salto de Yao (Cabrera) al Chino. Por ahí no pueden creer que un pibe de 25 años me de bola, yo no tengo la culpa".

Luego, confirmó que cuando el día que se conocieron "se hizo la estrella" y que se vieron al día siguiente en Rosario. “Él me pasó a buscar en un auto alquilado, el gris que se ve en las fotos. Fuimos a tomar algo, dimos una vuelta. Le pregunté si tenía novia porque yo no sabía de Marisol. Me dijo que estaban en un impasse, que se habían separado”, explicó.

Tomás Holder habló de las versiones que vinculan a su mamá y Martín Ku románticamente

En los últimos días comenzaron a un circular rumores de una crisis entre Martín Ku y su novia Marisol, y automáticamente el ex hermanito fue vinculado con la mamá de Tomás Holder, Gisela Gordillo.

Según las versiones, Martín habría tenido encuentro íntimo con la mamá del influencer y así habría engañado a su novia Marisol, que posteó una sugestiva historia en su cuenta de Instagram.

Así las cosas, en medio del revuelo, Holder habló con Socios del Espectáculo, El Trece, y en una nota bromeó: “¡Chino, loco! ¡Está loco! Vi un poquito pero me cag... de risa".

"Mi mamá está soltera, que sea feliz. Yo la apoyo a ella y la veo contenta. Yo nunca lo conté pero luchó mucho para llegar donde está y estar conmigo. Ahora lo tiene que disfrutar", agregó.

De esta forma, el hijo de Gisela no dio detalles acerca de la supuesta relación y tampoco negó la posibilidad de un romance entre su madre y Martín Ku.