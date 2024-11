Tomás Holder habló de las versiones que vinculan a su mamá y Martín Ku románticamente

Así las cosas, en medio del revuelo, Holder habló con Socios del Espectáculo (El Trece) y en una nota bromeó: “¡Chino, loco! ¡Está loco! Vi un poquito pero me cag... de risa".

"Mi mamá está soltera, que sea feliz. Yo la apoyo a ella y la veo contenta. Yo nunca lo conté pero luchó mucho para llegar donde está y estar conmigo. Ahora lo tiene que disfrutar".

De esta forma, el hijo de Gisela no dio detalles acerca de la supuesta relación y tampoco negó la posibilidad de un romance entre su madre y Martín Ku.

Martín Ku enfrentó los rumores de infidelidad y habló de su crisis con Marisol

En las últimas horas el ex participante de Gran Hermano, Martín Ku, quedó en el ojo de la tormenta cuando su novia Marisol hizo un sugestivo posteo en sus redes sociales que despertó sospechas de una crisis con infidelidades de por medio.

“Después de la primera mentira, toda la verdad se convierte duda”, fueron las palabras de la joven en sus historias de Instagram.

Ante las distintas versiones que surgieron al respecto, este martes en su programa de streaming Los Bros (República Z) los protagonistas de la historia vivieron un particular momento cuando tocaron el tema de su relación.

“El tema es así, no hay nada para aclarar porque no pasó nada. Simplemente ella está enojada, pero no tiene por qué estar enojada y listo. Ya lo vamos a resolver entre nosotros. No se armen especulaciones porque realmente no pasó nada. Simplemente eso", explicó El Chino.

En medio del programa, Marisol también se mostró con los ojos llorosos e incluso atinó a abandonar el estudio. Sin embargo, permaneció en el streaming, y minutos mas tarde el ex hermanito aclaró las versiones de infidelidad.

“Yo no estuve con nadie. No estuve con Flor, no estuve con la mamá de Holder, no estuve con nadie. O sea, basta de armar fakes. Andan diciendo cualquier cosa", sentenció.