La mamá de Mariano Caprarola abrió su corazón y compartió cómo fue el último encuentro con su hijo

La mujer de 92 años, en diálogo con Revista Gente, habló del vínculo especial que tenía con su hijo y de cómo él se preocupaba por su salud. “Él siempre me preguntaba cómo estaba y si me dolía algo. Estaba muy pendiente de mí y de mi salud. Tenía una desesperación por tener una mamá de tantos años y pensar que me podía pasar algo”, reveló.