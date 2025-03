Se supo cuál fue la reacción de Jésica Cirio ante la detención de Elías Piccirillo: "Destrozada"

En este contexto, las miradas apuntaron hacia Jésica, y en Intrusos (América) la periodista Paula Varela compartió información acerca de cómo se encuentra la conductora en medio de la noticia.

“A mí me dicen que está destrozada en este momento”, contó al aire. De todas formas, hasta ahora Jésica no prestó declaraciones ni se presentó al lugar de los hechos, como algunos especulaban.

En cuanto a una posible relación de la mediática con la causa de su ex marido, por el momento la Justicia no determinó ninguna medida en su contra.

Jésica Cirio confirmó su separación de Elías Piccirillo y se defendió de las graves acusaciones: qué dijo

Jésica Cirio confirmó su separación de Elías Piccirillo en medio de la complicada situación judicial que enfrenta el empresario investigado por participar de una millonaria estafa piramidal.

En el programa Intrusos, América Tv, Karina Iavícoli dio detalles de la charla que mantuvo con la modelo donde le confirmó que está separada de Piccirillo, luego de casarse en mayo de 2024.

"Hablé ayer con Jésica Cirio más o menos una hora. Ya no es más su marido, falta que se divorcie pero ya se terminó la relación. Ahora sí estoy separada", confirmó la periodista.

"Lo que ella me dijo es que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que viene pasando con su ex, Elías Piccirilo", agregó sobre la investigación judicial en proceso, por la que hubo allanamientos en sus domicilios el último sábado.

Y en cuanto a su situación legal, Jésica Cirio se mostró al margen: "No necesito tener ningún abogado porque yo no hice nada, no tengo nada de qué defenderme".

"No hablo ahora frente a una cámara porque no tengo un jefe que me lo esté pidiendo", le confió Cirio a Iavícoli sobre el por qué de su silencio público.

Y sobre los negocios de Elías Piccirillo, Jésica Cirio comentó: "Yo cuando lo conocí, conocí a alguien que tenía un banco". Y agregó que la modelo "empezó a recuperar el vínculo con Insaurralde (Martín) por su hija".

Para cerrar, Paula Varela contó que es inminente la publicación de comunicado oficial de Cirio aclarando la situación de manera pública.