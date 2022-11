La milagrosa recuperación de Gonzalito de Los Wachiturros tras sufrir un tremendo accidente

Embed

"Me caí de un escenario de dos metros. Mi señora me dijo que yo tenía 50 % de probabilidades de vivir y 50 % de probabilidades de no seguir", comentó Gonzalito en el programa de Flor de la V.

Cuando le preguntaron por el momento del accidente, el artista mencionó que tiene pocas imágenes de esa noche. "Se ve que tomé mucho y me empujaron de atrás, pero no me acuerdo muy bien", precisó.

Por último, Gonzalito agradeció a los profesionales que lo atendieron en el país vecino. "Se portaron de diez los médicos, las enfermeras, todas las personas que me atendieron", cerró.

image.png

El impactante video de Gonzalito de Los Wachiturros tras el grave accidente en Bolivia

Gonzalo Enrique Muñoz, conocido como Gonzalito, líder del grupo de cumbia los Wachiturros sufrió una fuerte caída del escenario durante un show en Cochabamba, Bolivia.

El cantante realizó un video para llevar tranquilidad a sus seguidores, donde se lo escucha quebrarse por momentos pero con un mensaje de esperanza tras las palabras del personal médico que lo ayuda a recuperarse: “Gracias a todos los que están mirando y acá estamos. Mirá, ¡más vivos que nunca! Quien les habla acá, Gonzalo Wachiturro, mi señora y su amiga, Paola. ¿Escucharon? Estamos más vivos que nunca”.