Daniela Christiansson mostró quién la acompaña a días del parto ante la ausencia de Maxi López: "Siempre está"

Se trata de su perro Kika. La modelo sueca compartió una tierna foto de su amada mascota de raza japonesa que se sumó a la familia hace unos años descansando a su lado recostada sobre la alfombra del piso mientras ella meditaba en su casa.

"While doing some bonding meditation. Kika is always by my side. She feels it (Kika siempre está cerca cuando medito para conectar con el bebé. Ella lo siente)", expresó en sus historias de Instagram Daniela Christiansson junto al emoji de un corazón a punto de ingresar en el octavo mes de su embarazo.

Daniela Christiansson reveló qué piensa de Wanda Nara y su acercamiento a Maxi López

Daniela Christiansson rompió el silencio y despejó dudas ante algunos rumores que circularon sobre su verdadero pensamiento sobre el actual acercamiento de su pareja Maxi López con su ex esposa Wanda Nara tanto en el vínculo familiar como laboral en el programa MasterChef Celebrity.

La modelo remarcó que la decisión de que el ex futbolista participe del reality gastronómico fue concensuada entre los dos y que obviamente siente la distancia geográfica de su pareja durante el embarazo.

"Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo. ¿Duele? Sí, claro. Estoy un poco agotada, porque estoy en la parte final del embarazo: el cuerpo pesa y las hormonas me ponen muy sensible pero lo que más duele es que lo extrañamos mucho", explicó la modelo.

Y aseguró ante esta situación: "Igual me pone feliz verlo disfrutar de sus hijos, que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos. Esa es de hecho, la razón principal de su estadía en Argentina y es algo que hace enormemente feliz por él y sus hijos. No puedo viajar ahora: tengo obligaciones acá y estoy demasiado pesada para hacerlo a los 7 meses de embarazo. No es lo ideal, pero es lo que toca".

En cuanto a cómo se lleva con Wanda Nara ahora que tiene un buen vínculo como familia con Maxi López, la modelo dejó en claro que no hay ningún problema y todo "está tranquillo y en paz".

"Y no, no hay ningún drama con Wanda. Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos. Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor. Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amos. Gracias por el cariño y el respeto de siempre", concluyó Daniela Christiansson.