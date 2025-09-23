La preocupación que crece en la familia de Thiago Medina mientras continúa internado en terapia

En la familia de Thiago esperan un milagro, pero hay un interrogante que empieza a cobrar fuerza y genera preocupación: ¿puede quedar con secuelas?

En diálogo con A la Barbarossa, el médico neurólogo Carlos Luna dio su mirada al respecto. "La cirugía torácica tiene relevancia y puede dejar alguna incomodidad leve, aunque no necesariamente derivará en secuelas graves. El pulmón suele regenerarse bastante bien, no hay que anticipar complicaciones de salud importantes a futuro por esta intervención", expresó el especialista.

La foto de Thiago Medina que fue viral en las redes sociales

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano, compartió una imagen conmovedora de Thiago Medina, quien atraviesa un momento crítico tras un grave accidente.

En la foto se ve al joven de La Matanza junto a una de sus hijas. "Los que puedan seguimos con la Cadena de Oración por Thiaguito", escribió el ex participante del reality de Telefe.

Thiago continúa internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Fue sometido a una cirugía, su estado es delicado y los médicos monitorean su evolución de cerca.

"El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires. La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo hemodinámicamente estable. No presentó intercurrencias. En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronóstico reservado", manifestaron sobre su cuadro clínico desde dicha institución de la provincia de Buenos Aires.

Las personas más cercanas a Thiago siguen pidiendo cadenas de oración y permanecen en vigilia, con la esperanza de que pronto supere esta difícil etapa y pueda seguir adelante junto a sus hijas, Aime y Laia.

¿Qué problema afecta a Daniela Celis, en plena internación de Thiago Medina?

Daniela Celis atraviesa un momento muy difícil por la salud de Thiago Medina, padre de sus hijas, las gemelas Laia y Aimé. El joven permanece internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras el accidente que sufrió con su moto días atrás.

En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), la ex Gran Hermano se quebró en llanto al referirse a su presente. "Es difícil conciliar el sueño. Tener el estómago abierto. Es complicada la situación", expresó.

Daniela destacó que sus hijas son su sostén. "Las niñas me dan fuerzas para poder seguir. Cuando llego a casa, tengo que estar fuerte para ellas. No puedo estar en la cama tirada llorando", remarcó.

Con la voz entrecortada, admitió que le cuesta mucho sobrellevar este momento. "Intento hacer todo lo mejor posible, pero es muy difícil", confesó.

La ex Gran Hermano señaló que tuvo que frenar su agenda laboral, aunque en breve deberá retomar sus compromisos para afrontar los gastos del hogar. "Paré mi vida. Paré mi trabajo para estar con ellas todos los días", contó.

Finalmente, afirmó que más adelante deberá volver a trabajar. "En algún momento voy a tener que retomar porque es el sustento para nosotras. Mi trabajo es el único sustento que tenemos", concluyó.