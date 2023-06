La novia de Alfa le hizo una escena de celos en vivo y lanzó una frase polémica

Embed

En ese momento, Delfina Wagner, la novia del ex Gran Hermano, que estaba detrás de cámara, se levantó de su silla e lo increpó: "Por favor, seguí defendiendo a la trola esa en frente mío". "No, si yo no la conozco, ni a ella ni a él", retrucó el panelista.

"Te acabo de escuchar decir que tus amiguitas te dicen 'te amo'. ¿Quién?", siguió la joven. "¡Dame nombres!", remarcó. "No me acuerdo", contestó Alfa, con cierto temor. "Bueno, después hago una revisadita (en la cuenta de Instagram). Si no te acordás, yo me fijo...", acotó Delfina.

Finalmente, Alfa reveló que le llegan muchos mensajes en las redes y trata de responderlos a todos. "Hablando en serio. Me mandan 500 mensajes por día. Y yo les pongo 'beso, beso, beso, gracias, gracias...', comentó. "Doy fe de que tiene que salir corriendo, si está lleno de p... buscando fama", remató la novia del hombre de Tigre.

La polémica propuesta de Delfina Wagner, la novia de Alfa, como precandidata a legisladora

Delfina Wagner ganó una enorme popularidad por su relación con el ex Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago. SI bien venía realizando algunas participaciones en TV, la joven cobró notoriedad por su vínculo con el hombre de Tigre.

En sus redes sociales, la influencer compartió un video, en el cual explica su primera propuesta como precandidata a legisladora para la Ciudad de Buenos Aires.

La novia de Alfa manifestó su postura contra las manifestaciones y los piquetes. "Mi primera propuesta como candidata", anunció la joven junto a una grabación, donde habla de su iniciativa.

“Habilitar a la policía a reprimir los piquetes, que no dejen un carril libre sin necesidad de que estén incurriendo en violencia, y por el solo hecho de estar limitando el derecho al libre tránsito de los demás ciudadanos”, manifestó en el video.

“¡Basta de vagancia! Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. Y reprimir las manifestaciones que obstruyan el derecho al libre tránsito de lo demás, es también una acción democrática”, finaliza en la grabación.