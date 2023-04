La nueva vida de Marcos Ginocchio de Gran Hermano 2022 con Morita: el tierno video

Embed

Desde las redes sociales, Marcos se muestra inseparable de Morita y en las últimas horas compartió un tierno video en sus historias de Instagram donde se lo ve corriendo en el jardín de la casa y la perrita siguiéndole los pasos detrás, inseparables.

El Primo está enamoradísimo de la cachorrita y no deja de compartir contenido con ella, algo que enternece aún más a sus seguidores virtuales.

"Nuevos amigos", expresó Marcos en uno de sus últimos posteos durante sus primeros días en Salta con Morita, ya integrada a la familia y al resto de sus mascotas.

marcos morita.jpg

marcos morita 1.jpg

Marcos Ginocchio contó qué destino solidario le dará al dinero que ganó en Gran Hermano 2022

Presente en el Debate tras salir último de la famosa casa de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio reveló cuál será el importante destino que le dará al dinero que ganó en el reality y conmovió a todos.

"Desde que entraste a la casa siempre se dijo que vos ayudas a comedores, ¿esto es verdad? Sería hermoso que pusieras difundirlo", le preguntó Marisa Brel.

A lo que el joven salteño comentó: "Bueno, creo que justo ayer me puse a pensar qué es lo que haría yo con el premio. Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente y yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar Gran Hermano".

"Como lo dije en la casa, siento tanto amor que me llegó que necesito devolverlo de alguna manera", fundamentó el Primo, antes de dar a conocer qué hará con el dinero que ganó.

"¿Vas a poner un comedor?", le consultó la periodista. Y Marcos explicó: "No se si poner un comedor pero con lo que gané, los 19 millones. Voy a hacer lo que pueda para ayudar a los chiquitos de la calle".