La palabra de Manu Urcera tras ser acusado de maltratar a Indiana Cubero: "Se cruzan límites"

En medio de toda esta polémica, el actual marido de Nicole rompió el silencio acerca de esta situación y se sinceró en una entrevista radial con Agarrate Catalina (Once Diez).

“Las denuncias y las mentiras que se inventan, desde que ya tenemos el nombre del bebé, que nunca lo decidimos pero dijeron que sí, hasta esto, lo tomo como parte del momento en que vivimos”, aseguró dando a entender que nada ocurrió entre él e Indiana.

De todas formas, admitió: “Pero sí me molesta que se crucen algunos límites. Entiendo que toda mentira, prejuicios, inventos, venden. Pero a veces se cruzan los límites y hay que poner un freno. Hay cosas que se tienen que frenar con las medidas que hay que tomar en el lugar donde hay que hacerlo".

Nicole Neumann Manu Urcera y sus hijas

El picante audio de Manu Urcera contra Indiana: la reacción de Fabián Cubero al escucharlo

Por primera vez, Fabián Cubero habló sobre el audio con la polémica frase de Manu Urcera contra su hija Indiana y cómo reaccionó.

“A vos como padre me imagino que cuando te enteraste te debió haber caído mal o afectado. ¿Lo hablaste en algún momento con él?”, consultó el cronista de Socios del espectáculo (El Trece).

A lo que el exfutbolista contestó: “No, no, yo no tengo nada que hablar con nadie. No, yo lo único que tengo que hacer es hablar con mi hija”.

“Aconsejarla, guiarla a ella, a todas mis hijas”, arrojó tajante la pareja de Mica Viciconte, con quien convive junto a su hijo en común, Luca, e Indiana.