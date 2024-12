La participante de Gran Hermano 2024 que terminó con su secreto: quién es Luciana Martínez

Instantes después, en su presentación, la persona trans apareció como Luciana, se vistió distinta y cambió su tono de voz. "Me vine con mi valija hasta Buenos Aires para hacer el casting. Tengo siete hermanos, dos de ellos estuvieron presos, gracias a ellos me enseñaron lo que no está bien", relató.

También contó que es bailarina, asesora de imagen y empleada administrativa. Sobre la convivencia dentro de la casa, consideró que empatizará primero con las chicas y aseguró que no le cierra las puertas a un romance con un hombre.

Quién es Keila Sosa, la primera participante en ingresar a la casa de Gran Hermano 2024

La espera terminó y este lunes 2 de diciembre comenzó la tercera edición de Gran Hermano por la pantalla de Telefe con la conducción de Santiago del Moro.

La casa más famosa del país volvió a abrir sus puertas para recibir a 24 nuevos participantes que convivirán juntos por largos meses y la primera hermanita que ingresó fue Keila Sosa.

Una joven oriunda de Tigre, que se definió 'muy cholula' y en su presentación destacó: “Nací para esto. Quiero ser famosa desde que tengo 3 años. Primero habló y después pienso”.

Sobre su estrategia de juego, Keila adelantó: “Me va a molestar mucho la traición, la gente con complejo de víctima. Con mis compañeros no puedo ser una yegua de entrada porque sino me van a molestar todo y a la primera me voy. Quiero estar tranquila con ellos pero en el confesionario taca taca a todos”.

"¡¿Qué carajo? Estoy adentro de la tele! A mi papá le va a dar algo. Papi respirá, estoy bien. Esto enorme, no lo puedo creer”, fueron sus primeras palabras tras abrir la puerta de la casa.