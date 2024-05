La particular confesión del Conejo Alexis Quiroga sobre su nuevo amor: "Estoy viviendo a lo Juli Poggio"

Si bien admitió que efectivamente conoció a un chica cordobesa acá en Buenos Aires por "amigos en común", el ex GH aseguró que no es "nada serio, nada formal".

Cone Quiroga - no estoy en situación de empezar una relación con nadie - captura Intrusos.jpg

Fue allí cuando el cordobés dejó en claro su actual estado sentimental. "Por ahora sigo solo y creo que por un larguito tiempo voy a seguir solo", afirmó con picardía. Al tiempo que consultado por el cronista sobre si la chica en cuestión acepta las condiciones, El Cone confirmó que se llama Marina pero expresó que no está "en situación de empezar una relación ni mucho menos".

"Conocí a Martina. Tuvimos un par de encuentros con amigos en común. Y nada... Es una amistad linda. Estamos en una situación 'a lo Juli Poggio', viviendo el aquí y el ahora", concluyó contundente.

Alexis Quiroga tuvo un accidente y el Tucu López debió asistirlo de emergencia: el video

A fines del mes de abril, el exhermanito Alexis Quiroga, popularmente conocido como El Conejo, sufrió un accidente antes de una de las funciones teatrales de la gira de Sinvergüenzas, de la que forma parte del elenco desde hace varios meses. Y fue su compañero el Tucu López quien le practicó primeros auxilios para curarle la pierna y así poder salir a escena.

Lo cierto es que segundos después del accidente, su otro compañero de la obra Alejandro Cupitó hizo una transmisión en vivo desde Instagram. “El Conejito está con el pie roto. Es terrible. Está en bolas, lesionado, y lo más importante es que el Tucu le va a pegar la herida. Alto tajo. Cómo se cortó. Mirá toda la sangre, no lo puedo creer”, relató el exsusano.

Tucu López curando a Alexis Quiroga antes de salir a escena - captura.jpg

En las imágenes puede verse al Tucu con guantes negros de látex haciéndole las curaciones correspondientes en la pierna de El Cone. “Para poder pegar el tajo hay que sacar los pelos que están ahí alrededor en la pierna”, explicó entonces el también locutor y bombero voluntario, motivo por el cual tiene conocimientos de primeros auxilios.

En tanto, Alexis había contado: “Antes de ir a hacer la función me corté con un fierro en casa, pero por suerte ya está ready. Pasando los pisos me corté con el cabo del palo. Como pude me curé y me fui”.

Así, aproximadamente fueron unos 10 minutos el tiempo que duró la limpieza y curación de la herida, de manera que Alexis pudo hacer la función, tal como estaba previsto.