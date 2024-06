La picante reflexión de los Bro tras la épica eliminación de Furia en Gran Hermano

Más tarde, Bautista Mascia, Martín Ku y Nicolás Grosman reflexionaron sobre el giro drástico del juego luego de la salida de Furia. "Todo esto lo vamos a recordar con una sonrisa", destacó Martín. "Y lo vivimos con una sonrisa", sumó el uruguayo.

Nico, en tanto, reconoció que no la pasó nada bien en los últimos días por el clima bélico que generaba Juliana en la casa: "Ayer a la noche yo estaba mal". "Está bien. No tiene nada de malo. Todos estuvimos mal en algún momento. Aparte, a vos se te re nota", le contestó Bautista.

"A mí me sirvió mucho estar con ustedes dos acá adentro. Yo pienso que a Bauti le resbala todo pero, cuando un tema es importante, lo habla. Sabe a qué darle importancia y a qué no. Después, me daba vuelta y te miraba a vos, y miraba tu cara de disfrute. El Chino estaba feliz", siguió el novio de Flor Regidor.

Después de escuchar a su compañero, Bautista cerró: "Bueno, cada uno vive las cosas a su manera y eso está bien. Somos muy parecidos pero, a la vez, cada uno es muy distinto".

Furia vuelve a la casa de Gran Hermano: la propuesta que le hicieron tras su salida

Contra cualquier pronóstico, Furia quedó eliminada de Gran Hermano luego de un tenso mano a mano con Martín Ku. La jugadora obtuvo el 62,4 por ciento de los votos, mientras que El Chino logró el 36,7.

Ahora, comenzó una nueva etapa en la vida de la entrenadora de crossfit. Tras la popularidad que cosechó en el programa se le abrió un panorama enorme de posibilidades profesionales en el medio.

Según contaron en Intrusos (América TV), la jugadora fue tentada para volver a la casa de Gran Hermano y ser participante de la edición chilena del reality. "Fue convocada para edición de GH Chile, que empieza a grabarse en la casa de Argentina, con la conducción de Cecilia Bolocco", contó Guido Záffora.

El panelista precisó que la nueva versión del país vecino tendrá una novedad. "Lo que están pensando es en hacer una edición mitad famosos y mitad desconocidos. Furia ya fue convocada por Chilevisión. La quieren como personaje", agregó.

Por el momento se trata de una propuesta que tiene la ex GH en sus manos, pero aún falta mucho para que defina cómo será su carrera tras la popularidad que le dio el reality.