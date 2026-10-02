El terrible susto de Paula Chaves por la hija de Marcela Kloosterboer: "Un horror"

El temor de Paula Chaves por la hija de Marcela Kloosterboer

Paula Chaves reconoció que esa divertida actividad familiar giró drásticamente hacia la total preocupación después de que Pedro Alfonso le contó que Juana, hija de Marcela Kloosterboer, se había escondido dentro de un freezer en funcionamiento.

"En un momento uno se esconde y el resto busca. A la hija más grande de ella (por Marcela) no la encontraban. Ella estaba re tranquila y yo ya un poquito de taquicardia, era hija ajena. Hasta que de repente viene Pedro, blanco, y me dice: Juana está adentro del freezer. Abrí la tapa y estaba adentro", recordó la modelo.

"Es muy chiquita entra", dijo entre risas Marcela Kloosterboer. A lo que la modelo comentó la angustia que pasó por ese entonces al ver a la hija de su amiga escondida en ese particular electrodoméstico.

"Imaginate nosotros. El freezer, ¿entendés? Electricidad, agüita, la nena descalza, el freezer que de adentro no abre. Yo estaba que no lo podía creer, pensaba en "¿Cómo se lo digo? No sabía cómo se lo iba a tomar. Y ella se iba a enojar porque estaba re bien escondida", sostuvo Paula Chaves sobre el temor que pasó en ese entonces y lo que pensó de la situación.

Sin embargo, Marcela Kloosterboer se tomó de manera más relajada el lugar elegido de escondite por su hija: "Y bueno qué tiene, ella ve un montón de peligros que no me parecía tan grave. Es un gran escondite y nadie la encontró. Si era la hija de ella escándalo".

"Me parecía un horror", concluyó entre risas Chaves tras la sorpresiva situación que atravesaron y que dejó al final una divertida anécdota que jamás olvidarán.