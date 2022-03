La preocupación de Mica Viciconte por un problema con su panza

Ella se quedó un ratito en esa posición y solo el bebé volvió a acomodarse y su panza regresando a la normalidad.

Hace unos días, Mica también sorprendió dos videos donde se lo puede ver al bebé moviéndose sin parar en su panza. El niño llegará el próximo 7 de mayo.

Robertito Funes Ugarte le habló a Mica Viciconte: "De ahora en más te voy a nombrar como..."

Robertito Funes Ugarte, conductor junto a Mariana Contartessi de El diario de la tarde, en A24, se tomó unos minutos para hablar del enojo de Mica Viciconte, con quien comparte trabajo en Masterchef Celebrity donde él conduce Viaje Chef.

"Divina mujer, monísima, es Mica Viciconte. Vi-ci-con-te... Ella se enojó. Lo voy a decir acá porque la información salió hace un ratito. Primero que todo le mando un saludo a la señora Micaela Viciconte, porque tiene razón, está enojada conmigo porque dice que yo he pronunciado todo este tiempo - y quizá hace mucho - mal su apellido", explicó Robertito Funes Ugarte en A24.

"Yo lo pronunciaba de manera italiana, Vichiconte, pero a ella le gusta que lo pronuncien Viciconte. De ahora en más será así, Viciconte. Se enojó. No le pude pedir disculpas ni nada porque me bloqueó en el Twitter y en el Instagram. Le iba a decir que me gustaba su pelo y que es lindísima pero no pude", enfatizó el conductor del ciclo.

"Es una persona muy mona y competitiva. En el segmento que yo hago en Telefe, los que quedan eliminados hablan de los otros participante y yo en reiteradas veces dije Vichiconte, no le gustó, y comprendo que está mal", reconoció Robertito mientras su compañera, Mariana Contartessi la invitó a salir al aire: "Tenés las puertas abiertas".