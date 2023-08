La provocativa publicación de Mica Viciconte con las hijas de Nicole Neumann que enfureció a sus seguidores

Los seguidores, al leer el epígrafe de la publicación de Viciconte, no se lo dejaron pasar y se pronunciaron al respecto. "Tratá de ponerte en el lugar de madre, no enseñes a hacer lo que no practicás, poner a una niña en contra de su madre", dijo una internauta.

"La función materna es de la madre; sos la mujer del padre cada uno en su rol", opinó otra. "Siempre provocando", comentó otra sobre el posteo de la modelo.

Embed

La tremenda acusación de Nicole Neumann a Fabián Cubero y Mica Viciconte por su pelea con Indiana

Indiana Cubero tomó la decisión en el verano de irse a vivir a lo de su padre Fabián Cubero y Mica Viciconte después de pelearse con su madre Nicole Neumann.

En este sentido, en medio de los constantes trascendidos que surgen en la prensa, Nicole habló con el programa Socios del espectáculo, El Trece, y confirmó que busca “la paz” con su hija pero además lanzó un palito a su ex marido y su actual pareja.

“¿Es difícil ser mamá, papá?”, le preguntó el cronista. Y la modelo comentó: “Sí, obvio, tener seres humanos que dependen de vos, que son tu responsabilidad, también es el mayor placer de la vida".

“¿Y cuando son adolescentes?”, le repreguntó el periodista. Y Nicole explicó: “Son etapas que hay que pasar, etapas que hay que acompañar, etapas que hay que programarse, tener más paciencia. Sobre todo acompañar, son momentos, cada chico tiene su historia, su entorno… Son un montón de cosas, así que acompañar”.

Embed

“¿Vos cómo estás en este momento que están atravesando con la familia?”, le consultaron. Y ahí Neumann aclaró tajante: “Todo bien, se dice mucha mentira igual, mucha biri biri, mucha... Porque yo, aparte, preservo la intimidad de mis hijas, todo lo que les pasa".

"No les gusta nada que se hable de ellas en la prensa (por sus hijas), así que yo sufro un montón que todo el tiempo se filtren cosas en la prensa sobre ellas, me parece horrible. Pero bueno, es lo que hay, así que yo trato de trabajar desde donde puedo, que es la contención, el cariño, saber dónde pueden encontrar siempre la verdad y la sinceridad. Es todo un camino de acompañamiento con los chicos”, contestó Nicole.

“Hablaste hace un tiempo en una revista que querías ‘encontrar la paz’”, le recordó el cronista. Y ahí Nicole Neumann lanzó un palito para Cubero y Viciconte: “Hace rato, yo soy una persona muy sencilla, no soy rebuscada. Para mí, las cosas son como son, son blanco o negro, tienen que ser así. Todos queremos vivir en paz y fluir en la vida, y es no complicado hacerlo. Es complicado cuando uno quiere complicarlo pero en realidad es fácil hacerlo”, cerró.