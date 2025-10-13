El feroz descargo de La Joaqui, a horas del debut de MasterChef Celebrity: "¡Dejen vivir!"

"A esa que te aparta de mí / Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo / Ve y dile", entona La Joaqui en la grabación.

En los comentarios, la artista recibió duras críticas por no estar concentrada en las instrucciones que le estaban dando.

Ante las críticas, La Joaqui explotó. "Hay gente que es medio bol… o se hace. ¿No se dan cuenta de que estamos descansando? Jajajajaja. Vivan y dejen vivir", fue el descargo de la figura de MasterChef Celebrity.

¿Qué famosa terminó con quemaduras en el cuerpo tras su paso por MasterChef Celebrity?

En una entrevista con Intrusos (América TV), Marixa Balli reveló que terminó con quemaduras y moretones en el cuerpo después de los primeros desafíos en MasterChef Celebrity.

"Me hice un golpe en el brazo cuando fui al mercado. También me quemé el cuello y el codo. Me quemé el cuello porque yo meto el cuerpo en todos lados. Me quemé el codo porque lo metí al horno. Yo me metí adentro del horno, en la batidora... hago cosas... No controlo el cuerpo... se me va solo el cuerpo", detalló.

A pesar de los accidentes, Marixa se mostró muy entusiasmada con su participación en el certamen. "Estoy muy feliz. Me divierto mucho. Es muy linda la experiencia", remarcó.

En medio de la charla, el notero de Intrusos, Alejandro Guatti, le mencionó que circula el rumor de que podría ser la primera eliminada del programa. Frente a eso, la ex angelita fue contundente: "Yo siento que están deseando que me vaya para ort.... y la verdad es que eso me divierte".

¿La oficial de MasterChef Celebrity despertó enojos?

Falta muy poco para el estreno de MasterChef Celebrity, que tendrá a Wanda Nara en la conducción y un jurado de lujo integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.

Como parte de la promoción, la presentadora protagonizó una producción de fotos junto a todos los participantes y los especialistas en gastronomía.

"La foto promocional ha puesto los pelos de punta a más de uno y a más de una... andá a reconocer quién es quién, sacando al jurado y a la gente relacionada con la movida tropical, que como siempre trae al público", expresó Rodrigo Lussich.

"Wanda está abajo, en primer plano... está como protagonista, obviamente, porque es la conductora. Los tres del jurado, con un destaque y después, atrás de ellos, andá a saber quién es quién", sumó el periodista.

"¿Esta que está acá es La Joaqui? ¡Parece Marixa Balli!", lanzó Rodrigo. "Este es El Peque Schwartzman... tiene un destaque... discúlpenme pero, ¿tan central?", agregó.

"A Evangelina Anderson cuesta reconocerla. ¿Quién le hizo la carita? ¿No la habrá retocado con Inteligencia Artificial?", comentó el conductor. "Más allá del retoque, el tema es la ubicación que le dieron a cada uno", señaló Adrián Pallares.

"¿Este es Sergio Company?", preguntó Lussich, confundido con los rostros. "No, es el Turco Husaín", aclaró Pallares.

"Y otra cosa... ¿qué le pasó en el pelo a Miguel Ángel Rodríguez? ¡Es Dani Ambrosino! ¡Está que no se lo reconoce!", planteó el periodista. "¡Es el Photoshop!", sostuvo Karina Iavícoli.

"Acá... la chica Sofi Martínez, también pensé que era Evangelina Anderson. Y Ventura... ¡Ventura se cae de la foto!", sumó Rodrigo Lussich.

En el programa de América aseguraron que la imagen generó enojos y reclamos entre algunas de las figuras que formarán parte del ciclo de Telefe. Todo indica que esta temporada llega con polémicas desde antes del debut.