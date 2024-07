La reacción de Florencia Regidor tras el baile de hot de Lucía y Nicolás en Gran Hermano

Para cumplir con la consigna la joven de Salta le dio un beso en el cuello a su compañero y ambos bailaron muy cerquita por lo cual cuando la música se apagó el finalista sintió la necesidad de dejarle un mensaje a su novia, para no generar malos entendidos.

"Flor ¡Te amo! Estábamos actuando", exclamó Nicolás mientras todos sus compañeros se reían.

El clip de los participantes fue publicado en las redes de Gran Hermano y la descripción escribieron: "¡Flor no pongas GH en vivo! Nico y Luchi protagonizaron un baile hot que terminó con... ".

"Terminó con un te amo. Gran Hermano no pasarás", citó Florencia defendiendo su relación con Nicolás y enfatizando en las palabras del finalista.

Lucía se sinceró con Nicolás y le confesó su amor en Gran Hermano: "Yo sentía cosas por vos"

La exparticipante Lucía Maidana reingresó el último martes a Gran Hermano (Telefe) para hacer campaña por Nicolás Grosman y, en su estadía en la casa más famosa del país, le confesó su amor al joven.

Durante una íntima charla en el patio con el finalista del reality, la salteña abrió su corazón y le dijo:"Yo sentía que con vos me había ido re incompleta, necesitábamos cerrar algo. Afuera se vio todo y había que aclarar".

Y agregó: "A mí me puso re feliz que hayas encontrado a Flor (Regidor)". "¿Qué pensaste?", le consultó Nicolás. "Nunca me imaginé que ibas a terminar con Flor, no los veía tan iguales", opinó Maidana.

"Flor es una divina, es un cago de risa, la queremos. Cuando te vi a vos de nuevo fue wow, en el Congelados se me revolvió todo. Tampoco nos vamos a hacer los tontos, pero las dos primeras semanas nosotros estábamos muy pegotes", admitió Lucía.

"Yo sentía cosas por vos, yo estaba de novia, pero después se fue dando una amistad", se sinceró la exparticipante.